Дочь подарила маме перевоплощение на День учителя: невероятный результат, который шокирует

Эксперт по перевоплощению Снежана Владыка получила известность в инстаграме благодаря видеороликам, в которых показывала, как менялись женщины после прически, макияжа и стиля в одежде. Недавно она опубликовала новый видеоролик с безупречным изменением, которое омолодило женщину на 10 лет.

Красивая и трендовая стрижка, актуальное окрашивание и укладка вместе со стильным нарядом и эффектным макияжем, способны за несколько часов изменить женщину до неузнаваемости. Удивительными перевоплощениями клиенток делится в своем инстаграме Снежана Владыка.

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Эффектное перевоплощение женщины в салоне красоты

Ее видеоролики собирают тысячи просмотров, поэтому помогают многим решиться на смелые эксперименты. Каждая смена образа впечатляющая и действительно демонстрирует, как можно непревзойденно выглядеть, если не побояться довериться настоящим профессионалам.

Недавняя история перевоплощения коснулась женщины, которая никогда не красилась. Она работает директором в школе, а ее дочь решила сделать невероятный подарок на День учителя.

На видеоролике заметно, как женщина с седыми волосами в базовом наряде превращается в настоящую элегантную леди с роскошной стильной прической и красивым нарядом в сером цвете, которое придало образу шика и элегантности. Женщина примерила стильный свитер с длинной юбкой и сапогах на каблуках.

Также стилисты подобрали для нее кашемировое бежевое пальто, которое дополнили кожаными перчатками и стильной коричневой сумкой.

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"Какая красивая женщина! Мне кажется что меняется при перевоплощении все, ощущение женщины не только извне, но и изнутри, что даже плечи расправляет", – говорится в одном из комментариев.

Перевоплощение уже собрало почти сотню тысяч просмотров и десятки комментариев. В инстаграм-странице Снежаны Владыки можно увидеть немало перевоплощений, которые просто поражают с первого взгляда.