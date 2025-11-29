Базовый гардероб на зиму 2025: стилист рассказала, что купить в декабре

Чтобы подготовиться к зиме, стоит обновить свой гардероб. Не обязательно покупать трендовые новинки. Нужно лишь приобрести те вещи, которые помогут в течение трех месяцев выгодно их использовать в различных стилизациях.

На зиму достаточно купить несколько единиц товаров, чтобы выглядеть стильно и современно, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Анастасии Кривицкой.

Какие вещи нужно купить зимой?

Теплый объемный свитер

Мягкий свитер – это универсальная вещь, которая идеально подходит для зимних образов. Стилистка рекомендует модели со свободным силуэтом, без плотных резинок внизу. Такой свитер можно совместить с джинсами, кожаными брюками, юбками, пальто и шубой. Среди модных вариантов – яркие свитера в полоску, которые уже набирают популярность.

Брюки из экокожи

Зимой в моде будут кожаные брюки, которые станут выгодной альтернативой джинсам. Большинство из них являются утепленными, поэтому защитят от холодной погоды. Красиво смотрятся текстурные брюки под тиснение рептилий. Такая модель точно станет акцентной в вашем образе.

Трикотажный костюм

Вместо спортивного костюма, на зиму стоит выбрать трикотажный костюм, который хорошо сочетается с пальто, шубой или дубленкой. Носить его можно на работу, одевать в поездки, когда хочется модно выглядеть без потери комфорта.

Стильная шуба

В этом году шубы набирают популярность, поэтому без нее нам точно не обойтись. Эта вещь задает тон всему образу. Важно только выбрать теплый вариант верхней одежды, в котором не будет холодно. Шуба прекрасно стилизуется с повседневными и вечерними образами.

Сумка

Даже для зимних образов сумка имеет особое значение. Подберите для себя аксессуар, который не потеряется на фоне шубы или дубленки. Лучшим вариантом станет сумка среднего размера, в которой поместятся все необходимые вещи.

Зимой модными также будут кардиганы, пишет Cosmopolitan. В этом сезоне модные кардиганы: базовый трикотажный, объемный ручной вязки и удлиненный кардиган-пальто. Кардиганы легко сочетаются с разной одеждой, создавая стильные зимние образы.

