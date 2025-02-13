Стрижка в стиле Кендалл Дженнер –главный тренд года, который стоит внимания

Известная модель Кендалл Дженнер в конце прошлого года создала для себя обновленную прическу –короткий боб выше плеч. Внимание привлекает не только ее стрижка, но и объемная волнистая укладка с подкрученными наружу кончиками волос.

Сейчас суперпопулярными являются прически с ретростилистикой, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Это можно заметить на красных дорожках, в частности, на церемонии "Золотой глобус".

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В разный период с этой прической ходили Хейли Бибер, Селена Гомес или Флоренс Пью. Стрижка Flippy Bob удачно подходит к волосам длиной до подбородка или до плеч.

Прическа от классического боба отличается тем, что кончики волос укладываются в направлении от лица. Такой эффект добавляет прическе классического французского шарма и делает ее более выразительной и текстурной.

Укладывать Flippy Bob можно с непринужденным и натуральным эффектом или в сочетании с тщательно приглаженными волосами. Стрижка является настоящей находкой для тех девушек, чьи волосы всегда закручиваются на кончиках от природы.

Боб всегда будет актуальным, впрочем его вариаций есть множество, поэтому можно с радостью примерить на себе то, что больше всего нравится. Чтобы обновить Flippy Bob, можно локонам придать кудрявости, полностью выпрямить, оставив только закрученные кончики, или сделать косой пробор, чтобы придать волосам объема.

Для создания роскошного образа, советуем присмотреться к прическе Дженнифер Лопес, которая довершила look с помощью украшения в виде бантика.

Flippy Bob – это трендовая стрижка, которую обожает Кендалл Дженнер, Зендая, Хейли Бибер, Джиджи Хадид и многие другие звезды. Если вы хотите выглядеть стильно и современно, при этом не тратя много времени на укладку, перевернутый боб – это именно то, что вам нужно, поскольку прическа выглядит легко, элегантно и эффектно.