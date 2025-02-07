Короткие омолаживающие стрижки для женщин после 60 лет: эти прически уберут лишний возраст

Женщины после 60 лет пытаются упростить свой уход за волосами, поэтому задумываются о коротких стрижках. Профессиональные парикмахеры тоже советуют обращать внимание именно на такие прически, поскольку они лучше всего подходят взрослым женщинам.

Перед тем, как сделать стрижку, посоветуйтесь с парикмахером относительно своего выбора, поскольку прическа должна подчеркивать вашу форму лица, пишет 24 Канал. Если к вашему цвету лица подойдет светлый оттенок окрашивания, то рекомендуем обратить на него внимание, поскольку светлые тона убирают лишний возраст.

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Шегги с челкой

Волнистая прическа с легкими кудрями подходят для женщин с длинным лицом, поскольку челка скрывает высокий лоб, а стрижка делает лицо более овальным. Впрочем стилисты говорят, что шегги подходит для женщин с круглым лицом, поскольку волны скрывают круглые щечки и прячут углы квадратного лица.



Актуальные прически для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Пикси

Стрижка подойдет для тонких волос, поскольку визуально сделать паста густыми. Текстура делает объем, который можно еще придать во время сушки феном и укладки с помощью специальных щеток.



Красивые прически для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Удлиненный боб

Женщины после 60 лет могут носить удлиненный боб до челюсти. Чтобы добавить немного эффектности, можно сделать косой подол, добавить челку или накрутить пряди для объема.



Актуальные прически для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Боб с подкрученными кончиками

Эта стрижка похожа на классическую, впрочем кончики нужно подкрутить вверх. Это можно сделать с помощью плойки, чтобы завить верхнюю часть вверх.



Эффектные прически для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Каре

Такая стрижка является классикой и отличным способом носить длинные волосы в старшем возрасте. Подойдет каре для овального и квадратного лица. Каре хорошо смотрится в любом цвете, поэтому можно выбирать тот оттенок, который лучше всего нравится.



Актуальные прически для женщин после 60 лет / Фото Pinterest