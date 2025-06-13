Летние тренды в прическах: самые модные стрижки и окрашивание волос

Для обновления своего образа, достаточно обновить стрижку, или покрасить волосы. Новый сезон предлагает сделать красивую прическу, которая усовершенствует вид любой женщины.

Летом мы довольно часто выходим из дома на различные прогулки, поэтому каждый раз хочется иметь безупречный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Стилисты определили несколько красивых причесок, на которые стоит обратить внимание.

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Новый сезон – это всегда хороший повод обновить не только гардероб, но и прическу. Это может быть стрижка или окрашивание. Все зависит от того, каких именно экспериментов вам больше хочется.

Кремовый блонд

Прошлым летом в моде были теплые, золотисто-русые оттенки, а в этом сезоне девушки уже выбирают для себя кремовые цвета. В моде сейчас калифорнийский тренд на блонд – солнечный оттенок, который имеет естественный вид.

Микробоб

Прически боб в различных вариациях все еще остаются в тренде, однако советуем обратить внимание на микробоб, поскольку короткие волосы возвращается с триумфом этим летом.

Нежная челка

Челка-шторка выглядит безупречно, но большинство уже отходят от нее, выбирая легкую челку, которая частично прикрывает лоб. Изящная челка позволяет лицу выглядеть нежно и красиво.

Низкий пучок

Этим летом вместо высоких хвостов, стоит сделать ставку на низкий пучок. Зачесанные волосы способны изменить образ и сделать его более элегантным.

Стрижка слоями

Идеально подстриженные концы волос всегда будут вне времени, но этим летом стоит сделать ставку на мягкие слои. Прическа способна придать волосам легкости, непринужденности и четко обрамить лицо.

К слову, освежить образ женщин после 40 лет могут несколько идеальных причесок. Какие омолаживающие стрижки сделать – читайте в нашем материале.