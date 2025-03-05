Самые красивые стрижки 2025 года: они достойны вашего внимания

С приходом тепла большинство женщин хотят обновить свой образ, поэтому ищут для себя интересные варианты стрижек. В современном мире все прически объединяет одно – это непринужденность, поэтому трендовые варианты должны иметь такой вайб, как будто вы сделали стрижку спонтанно.

Важно, чтобы стрижка выглядела немного неаккуратно, но и имела очаровательную небрежность, которая сейчас является популярной, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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При создании причесок часто достигается такой результат, когда волосы немного отросли, а линии стрижки являются естественными и живыми в отличие от салонных причесок, которые выглядят идеально. Красивый эффект обеспечивает игра текстур, когда речь идет о стрижках со слоями и рваными челками и легких укладках.

В 2025 году в моде будет 5 комфортных в носке стрижек, которые уже считаются максимально трендовыми.

Boyish bob

Мальчишеский боб, как правило, немного короче обычного боба и имеет мальчишеский оттенок волос, в основном это коричневый.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Мальчишеский боб уже долгое время носит Емма Коррин. Имейте в виду, что такая стрижка подойдет не всем. Не рекомендуется такую стрижку делать женщинам с округлой формой лица, а еще в большинстве случаев стрижка не подойдет кудрявым девушкам.

Каскад

Техника стрижки заключается в постепенном укорачивании прядей, который создает эффект естественного объема. Такая стрижка добавляет легкости и движения, позволяет формировать контуры прически и облегчает укладку, которая прекрасно подходит для разной длины волос.

Wispy челка

Едва заметная тонкая челка – это идеальная стрижка для тех, кто хочет примерить на себе что-то новое, но придать челке тонких слоев, которые легче укладывать и которые не закрывают полностью лоб. Такая челка изящно растет и требует меньше ухода.

Бикси

Этот вариант короткой стрижки позаимствовал разнообразные элементы от разных стрижек. Бикси является многослойной, имеет прикорневой объем и укороченные виски. Такая прическа может напоминать рваный боб или удлиненный пикси.

Челка Биркин

Благодаря такой челке можно быстро освежить прическу, не прибегая к особым изменениям. Такая челка подходит почти всем женщинам независимо от типа волос и формы лица. Эта знаменитая челка-шторка получила свое название от легендарной актрисы Джейн Биркин.