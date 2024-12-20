Стрижки, которые способны омолодить на 15 лет: какие варианты подойдут всем женщинам

Женщины в старшем возрасте всегда хотят моложе выглядеть. В этом им помогут не только стильные образы, но и красивые прически. Правильная стрижка может омолодить на много лет и придать женщине современный вид.

Прическа способна подчеркнуть шарм женщины, поэтому надо обратить внимание на несколько вариантов, которые действительно способны преобразить женщину только за один приход к парикмахеру, пишет 24 Канал.

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Hair-стилисты уже хорошо знают, что подходит старшим женщинам, поэтому определили несколько стрижек, которые являются популярными и востребованными.

Светлый боб

Классическая стрижка боб никогда не выйдет из моды. Трендовым вариантом является боб с градуированными прядями, которые будут спадать ниже линии плеч. Удлиненные пряди способствуют тому, что прическа как будто подтягивает лицо. Боб может быть с челкой, которая позволит скрыть возрастные изменения в зоне лба. Подойдет такой боб для женщин с тонкими волосами.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Каре

Каре до подбородка подходит для большинства типов лица и текстур волос. Тонким прядям стрижка придаст дополнительный объем и легкость. Густым волосам каре позволит создать аккуратный и структурированный вид. И вообще, эту стрижку можно адаптировать под любую структуру волос. Прическа даже подойдет для волнистых и вьющихся волос.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Каскад

Короткий каскад позволяет визуально потерять несколько лет. Многослойность этой прически позволяет достичь эффекта быстрого омоложения. Чтобы прическа еще больше отняла возраста, можно покраситься в светлый цвет или сделать мелирование.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Челка

Даже женщинам старшего возраста подходит челка, поскольку она способна омолаживать на несколько лет. Любая прическа с текстурной челкой омолаживает и способна освежить образ. Челку можно делать к стрижке боб или каре.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest