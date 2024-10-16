Трендовые сумки на осень-зиму: как выглядят самые красивые варианты

Без сумки не обходится ни один образ, поэтому это необходимая вещь в гардеробе каждой девушки. Многообразие аксессуаров настолько впечатляющее, что выбрать один вариант будет просто невозможно. Во время Недель моды дизайнеры представили интересные сумки, которые будут в моде осенне-зимний сезон.

It-сумки с подиумов осень-зима – 2024/25 не созданы для одного сезона, поскольку это аксессуары, которые вы захотите носить снова и снова, пишет Harper's Bazaar. Создавая для себя красивые осенние или зимние образы, советуем не забывать о сумке и добавить в свою коллекцию один из представленных вариантов.

Обратите внимание Выглядят дешево: какие шапки нельзя носить в 2024 году

Зеленая сумка

В моду врывается зеленый цвет, который будет главным в новогоднюю ночь. Такие сумки являются неожиданным трендом, однако аксессуар сможет разнообразить образы или же добавить яркого акцента. Если же хотите создать монохромный образ, то сумка зеленого цвета станет идеальным дополнением.



Трендовые сумки на осенне-зимний сезон / Фото Harper's Bazaar

Сумка XXL

Большие сумки всегда были актуальными, а сейчас стали еще и необходимостью в современном ритме жизни, когда надо успеть забежать в офис с ноутбуком, решить еще множество других дел, а вечером сесть за чашкой кофе с книжкой, которая найдется в сумке. Гигантские сумки подойдут для всех, кто носит много вещей с собой.



Актуальные сумки на осенне-зимний сезон / Фото Harper's Bazaar

Сумка, которую надо обнимать

Дизайнеры любят добавлять интересности в свои коллекции, поэтому представили сумки, которые надо обнимать рукой. Это та же классическая сумка, разница лишь заключается в том, что носить ее надо не на плече или в руках, а обнимать.



Стильные сумки на осенне-зимний сезон / Фото Harper's Bazaar

Вневременная сумка

Структурированные сумки с верхними ручками - стильная альтернатива базовым рабочим сумкам. Они всегда невероятно выглядят и способны завершить образы с пальто или дубленками.



Модные сумки на осенне-зимний сезон / Фото Harper's Bazaar

Сумка, которая вызывает эмоции

Главным трендом этого сезона стали необычные текстуры и формы. В коллекциях Simone Rocha модели носили пушистые сумки, которые напоминают мягкие игрушки. Эта вещь очень привлекает внимание, поэтому советуем добавить в свой гардероб.



Трендовые сумки на осенне-зимний сезон / Фото Harper's Bazaar

Этой осенью в моде также клатчи, сумки-ведра и интересные фасоны сумок с ручками, которые выглядят как браслеты. Также не отказывайтесь от в пушистых сумок, которые до сих пор не теряют популярности.