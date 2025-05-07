Тина Кароль произвела фурор в роскошном платье в Сакраменто: безупречный выход

Недавно Тина Кароль выступала на фестивале "Мечта фест" в Сакраменто, что в Калифорнии. Знаменитость подобрала для себя безупречный аутфит, который вызвал фурор у всех ее поклонников.

Время от времени Тина Кароль отправляется за границу со своими выступлениями, поэтому в начале мая порадовала украинцев, проживающих в США, своими песнями, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тины Кароль.

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Исполнительница любит красиво одеваться и часто выбирает платья, которые демонстрируют ее удивительную фигуру. Певица постоянно занимается спортом, поэтому охотно примеряет платье и костюмы с вырезами. На свое очередное выступление Тина выбрала удивительное платье.

Роскошный вид Тины Кароль

Звезда украинского шоу-биза вышла на сцену в бежевом платье безупречного фасона. Платье состояло из корсета, который подчеркивал зону декольте, и имел открытые бока, которые добавляли изделию особой сексуальности. На уровне талии корсет довершала юбка в длине макси с глубоким разрезом спереди и шлейфами.

Изюминкой платья стал также шарф, который Тина надела на шею. Эта вещь добавила платью элегантности и шарма. Аутфит знаменитости дополнили босоножки черного цвета с T-образным ремешком, которые в этом году будут довольно популярными.

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Уже длительное время Тина Кароль выходит в свет со своей привычной прической. Певица собирает переднюю часть волос и закрепляет сзади заколкой, выпуская передние пряди. В своем фирменном образе исполнительница предстала перед поклонниками и в Сакраменто.

Поклонники уже засыпали Тину Кароль в комментариях приятными словами и искренними комплиментами ее внешности и голоса.