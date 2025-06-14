Этот педикюр обожает Ким Кардашьян: не пропустите главный тренд лета

Ким Кардашьян признавалась, что когда-то она считала французский педикюр безвкусицей. Однако впоследствии дива изменила свое мнение. Сейчас звезда обожает именно такой дизайн.

Этим летом в моде несколько измененный французский педикюр. Он имеет гораздо более элегантный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как выглядит трендовый педикюр в 2025 году

В этом году в моде минимализм и округлая форма. Она не только выглядит более красиво, а еще и считается наилучшей для здоровья ногтей.

Обратите внимание! Весомым преимуществом такой формы является то, что, когда ногти отрастают, это совсем не заметно.

Трендовым дизайном считается именно Milky French. То есть, мягкая, молочно-белая основа и аккуратный светлый кончик.

В чем преимущество такого педикюра: