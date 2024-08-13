"Носят цветы в волосах": сеть покорил тренд на flower makeup

Чуть ли не каждый день в мире появляются новые тренды, и сейчас бешеной популярности набирает flower makeup. Интересно, что обязательным элементом для создания романтического образа является самый обычный полиэтиленовый пакет.

Сейчас в сети есть сотни видео, как девушки и женщины во всем мире создают цветы на лице. Как повторить такой макияж и в чем его особенность – передает Lady 24.

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Что такое flower makeup и как его повторить

Тренд на flower makeup появился в сети в начале июля, и сейчас в тиктоке можно найти множество видео с таким макияжем. Одним из самых популярных образов, который и вдохновляет женщин во всем мире, является макияж от Софии Грейс.

Визажистка часто повторяет образы звезд, а также делится лайфхаками, как создавать разный макияж. На этот раз София решила вдохновить сеть цветочным макияжем. Чтобы его сделать, визажистка взяла обычный полиэтиленовый пакет и сделала из него шарик. На него она нанесла белые тени и любимые оттенки розового. Затем София прислонила разрисованный шарик к виску, и в результате получила невероятный романтический образ.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Как сделать flower makeup: смотрите видео

Стоит заметить, что цветы возле глаз стоит создавать тогда, когда готов весь макияж. Если цветок из пакета плохо переснимается, то его можно дорисовать другими тенями.

Романтический образ покорил немало пользователей, а потому они начали повторять этот макияж.

Блогерша повторила flower makeup: смотрите видео

Некоторые визажистки решили усовершенствовать способ создания такого макияжа. Так, одна из блогерок предлагает налить в пакет воду, чтобы он был тяжелее и цветок лучше переснимался.

Визажистка налила воду для лучшего эффекта: смотрите видео

Не обошел этот тренд и украинский тикток. Так, визажистка из Киева Виктория решила также повторить бьюти-тренд и создать flower makeup.

Украинская визажистка повторила flower makeup: смотрите видео

Украинская визажистка в комментариях также поделилась, что для создания таких цветков на лице использовала обычные помады и консилер. Чтобы зафиксировать рисунок на коже, девушка осторожно припудрила виски.