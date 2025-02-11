Модные юбки на весенний сезон: подборка актуальных вариантов

Готовясь к новому сезону, советуем обратить внимание на несколько юбок, которые будут актуальными в новом сезоне. Их можно легко интегрировать в гардероб и носить хоть каждый день.

В общем юбки не меняются из сезона в сезон кардинально, однако уже совсем скоро нас ждет теплая и солнечная погода, поэтому без красивой юбки – не обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм стилистки Елены Шевченко. Она рассказала о нескольких фасонах, которые являются самыми актуальными в 2025 году.

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Леопардовые юбки

Стилист отметила, что популярный принт остается, но не в атласном исполнении. Выбирайте юбки из кожи или необычных материалов, которые будут красиво смотреться.



Актуальные юбки на 2025 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Плиссе

В новом сезоне снова появятся в моде плиссированные юбки, впрочем ставка будет больше сосредоточена на асимметрии.



Трендовые юбки на 2025 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Юбка с бахромой

Такая юбка подойдет всем, кому нравится бохо-эстетика, которая является актуальной в этом году. Прекрасно будет смотреться вещь с грубыми ботинками и кроссовками.



Актуальные юбки на 2025 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Атласная юбка с кружевной отделкой

В моде остается атлас, но стоит еще обратить дополнительно внимание на кружево. Оно добавит романтичности и эффектности любому образу.



Трендовые юбки на 2025 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Текстурированная юбка

Стилист рекомендует выбирать не только кожаную юбку, а именно с текстурой – под крокодила, змею, лакированную или даже с морщинами. Даже самому простому образу такая вещь придаст характера.



Модные юбки на 2025 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Юбка макси прямого кроя юбка макси

Такая юбка не имеет никаких сложных деталей, только идеальную посадку и качественный материал. По словам Елены Шевченко, минималистичная юбка прямого кроя – это инвестиция на года, поскольку выглядит вещь вне времени и легко стилизуется.



Трендовые юбки на 2025 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко