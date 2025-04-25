Самые модные солнцезащитные очки на лето: они понравятся всем

Солнце уже активно светит в течение всего дня, а это значит, что пора добавить в свою косметичку SPF-крем с высокой защитой и новую пару солнцезащитных очков. Стилисты советуют выбирать очки с особым вниманием, поскольку именно очки станут незаменимым элементом ваших образов.

Чтобы найти аксессуар именно для себя, советуем взглянуть в деталях на модные формы, цвета, варианты оправ и линз для солнцезащитных очков, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Классическая квадратная форма

Эта форма очков является вневременным фаворитом для тысячи девушек со всего мира. В своих коллекциях очки представили бренды Saint Laurent и Chanel.



Красивые очки на теплое время года / Фото Harper's Bazaar

Очки-авиаторы

Эта форма очков также является классической и всегда оказывается в топе трендов. Эти аксессуары заняли почетное место на показах мировых брендов на протяжении многих сезонов. История авиаторов берет свое начало еще в 1950-х годах и до сих пор они остаются популярными.



Красивые очки на теплое время года / Фото Harper's Bazaar

Форма кошачий глаз

В список очков на все времена также принадлежит известная всем форма cat-eye, сочетающая в себе феминную эстетику и нотки драматизма. Преимуществом очков является то, что они подходят почти любой форме лица.



Красивые очки на теплое время года / Фото Harper's Bazaar

Ретро-стиль

Дух эпох в этом году захватил подиумы. В моде не только кроссовки в стиле 80-х годов, но и богемная эстетика 70-х годов и принты из 60-х. Ретротренд коснулся даже солнцезащитных очков, поэтому советуем обратить на них внимание.



Красивые очки на теплое время года / Фото Harper's Bazaar

Белая оправа

Для тех, кто хочет найти более интересный вид, советуем примерить очки в белой оправе. Она идеально впишутся ко всем классическим аутфитам в черно-белых тонах.



Красивые очки на теплое время года / Фото Harper's Bazaar