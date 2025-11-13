Какой пуховик выбрать на зиму 2025: модные фасоны и цвета: какие фасоны и цвета

Середина ноября идеальное время для поиска пуховика на зиму. В определенных регионах на следующей неделе обещают уже первый снег, поэтому надо определиться с верхней одеждой на холодную пору.

Пуховик – лучшая вещь на зиму, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Он защищает от ветра и снега и способен согреть в морозный день. Теплая верхняя одежда – довольно функциональная вещь, но мы его покупаем на несколько сезонов, поэтому хочется выбрать лучший пуфер, который сможет грамотно завершить наши образы.

Какой пуховик купить на зиму?

При выборе пуховиков стоит обратить внимание на три варианта, которые считаются в этом сезоне самыми популярными.

Пуховик с мехом

Долгое время пуховики с меховой отделкой считались антитрендовыми, но уже этой зимой без этой детали нам не обойтись. Меховые вставки на капюшоне защитят от ветра, а на рукавах станут выгодным подчеркиванием.



Модные пуховики на зиму / Фото Cosmopolitan

Объемный пуховик

Для тех, кто не любит куцого верхней одежды, а делает ставку на свободное пространство внутри – рекомендуем присматриваться к объемному пуховику. В этом году снова вернется в моду длина миди, поэтому можете выбирать как короткий пуховик, так и длинный.



Модные пуховики на зиму / Фото Cosmopolitan

Пуховик с поясом

Верхняя одежда с поясом была на пике популярности несколько лет назад после появления пуферов от украинского бренда IENKI IENKI на мировых звездах. В этом году в моде снова подчеркнутая талия, поэтому можете присматриваться к такому фасону курток.



Модные пуховики на зиму / Фото Cosmopolitan

Дизайнеры делали ставку на черный, горчичный, кремовый и коричневый цвет пуховиков. Это базовые оттенки, которые всегда будут актуальны. В большинстве случаев модели выходили на подиум в монохромных аутфитах. Стилизация брюк, свитера и пуховика одного цвета имеет довольно дорогой вид.

В последнее время зимой все активнее носят пальто, поэтому кроме пуховиков, советуем обратить внимание на несколько лучших моделей. Издание In Journal пишет, что в моде остаются пальто со встроенным шарфом, которые появились в трендах еще в прошлом году. Среди цветов лучшим считается пальто шоколадного оттенка. Модной новинкой считается пальто с высоким воротником и с мехом вокруг шеи и рукавов.

Какие пальто делают образ дорогим?