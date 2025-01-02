Главные тренды 2025 года: эта одежда должна быть в вашем гардеробе

Начался 2025 год, а вместе с тем время узнать, какие же тренды нам предложили дизайнеры, чтобы иметь возможность пополнить свой гардероб самыми актуальными вещами. В моде будут прозрачные юбки, сумки оттенка темного шоколада, а винтажные кеды.

Вероятно, перечисленные ниже модные новинки не будут с нами весь год, впрочем они точно станут микротрендами сезона, которые будут господствовать в модной индустрии в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

Читайте также Что мы будем носить в январе: тренды 2025 года, о которых надо знать

Так, модные показы задают определенные тренды сезона, но наибольшее влияние на популярность определенных вещей имеет инстаграм, который четко демонстрирует тенденции, которые доминируют в моде в 2025 году. Лидирует стиль бохо с коричневым цветом, а леопардовый стиль уступает коровьему.

Коричневые сумки

Оттенок темного шоколада станет абсолютным хитом в 2025 году. В весенне-летних коллекциях дизайнеры использовали этот цвет на 47% больше, чем в прошлом году. Об этом говорят фото известных инстаграм-трендсеттеров, которые дополняют образы коричневыми сумками из замши и мотоциклетными сапогами в том же оттенке.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото Elle

Кружевные юбки

В модную индустрию вернулся в романтизм. Кружевная юбка в поисках пинтереста увеличилась на 300%, подтверждая то, что сочетание мотоциклетных сапог, базового свитера и такой юбки будет идеальным гранжевым образом.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото Elle

Кроссовки Puma Speedcat

Многим кроссовки Adidas Samba и Gazelle уже могли надоесть. В таком случае присмотритесь к моделям в стиле 2000-х. Это кроссовки Puma Speedcat, которые модные девушки уже начинают активно добавлять в свой гардероб. В 2025 году этих кроссовок на улице будет гораздо больше.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото Elle

Коровий принт

В 2024 году самым популярным принтом был леопардовый, а уже в этом году его будет крайне мало, а номером один станет коровячий принт. Выбирайте в этом принте сумки, пиджаки, обувь и стилизуйте их с базовым нарядом.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото Elle

Очки в стиле geekchic

В моде 2025 году в моде будут очки в стиле geekchic. В игру вступят толстые оправы, навеянные стилем 70-х годов. Этот аксессуар станет акцентом любого обоза и точно пополнит список главных фаворитов среди аксессуаров девушек.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото Elle