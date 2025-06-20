Шикарный маникюр в трендовом цвете: он выглядит невероятно

Зеленый цвет является безоговорочным трендом этого года. И неудивительно, ведь он невероятно многогранный и "богатый" на оттенки.

В частности, зеленый может стать хорошей основой для создания маникюра. Также этим цветом легко дополнить оригинальную композицию, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Варианты шикарного маникюра в зеленом цвете

Северное сияние

Эффект "Cat eye" добавит изюминку в любой маникюр. Особенно хорошо такой дизайн будет выглядеть летом, ведь на солнце ноготки с этим покрытием будут невероятно сиять.

Цветочный бум

С помощью блесток можно добавить изюминку даже в самый простой маникюр. А если еще совместить сияние и цветочный принт, получится по-настоящему оригинальная композиция.

Буйная зелень

Это сложный вариант маникюра, ведь необходимо именно рисовать на ноготках. Чтобы упростить процесс создания такого дизайна, можно использовать наклейки.

Все в 3D

С помощью 3D-фигурок можно создать очень оригинальный маникюр. Украшать таким образом необязательно все ногти. Достаточно будет и одного акцента.

Чтобы создать аналогичный дизайн, можно приобрести уже готовые 3D фигурки. Также такого типа украшения создаются на ногтях самостоятельно, благодаря гелю.