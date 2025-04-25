Варианты идеального весеннего маникюра: не пропустите эти майские тренды

Френч никогда не выходит из моды. К тому же этот вариант маникюра прекрасно смотрится на разной длине ногтей.

Чтобы сделать классический френч интересным, можно добавить определенные интересные элементы. Например, использовать несколько цветов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Варианты трендового френча в 2025 году

Цветочный френч

Френч можно разнообразить с помощью рисунков. Особенно стильно будет выглядеть вариант, где все элементы сделаны в одном цвете.

Френч "с любовью"

Маникюр с сердечками всегда выглядит изящно и романтично. Чтобы такой дизайн был более сдержанным, можно украсить рисунками лишь несколько ноготков.

На яркой основе

Можно отойти от классического представления о френче и сделать его на яркой основе. Обратите внимание на трендовый фиолетовый цвет. Он очень хорошо смотрится на ноготках.

Конфетный френч

Френч, который напоминает конфеты, выглядит очень оригинально. Чтобы сделать этот маникюр интереснее, можно выбрать сияющую основу. Также изюминки добавит "отражение" верхней полоски.

Двойной цветной френч

Френч будет выглядеть гораздо интереснее, если использовать сразу несколько цветов. Например, можно сделать двойную полоску.

Обратите внимание! Чтобы такой вариант маникюра был более оригинальным, можно сделать одну из полосок блестящей.