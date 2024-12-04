Особое внимание: блогер рассказала, как ухаживать за обувью зимой

Чтобы обувь имела опрятный и красивый вид, за ней следует хорошо ухаживать. Для этого придется использовать различные способы, которые являются достаточно простыми и действенными. Эти быстрые лайфхаки помогут сохранить любимые сапоги и ботинки в идеальном состоянии до конца зимы.

Гололедица, грязь, соль, или песок, посыпанный на дороге, становится настоящим испытанием для обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Чтобы утепленные кроссовки, сапоги или ботинки хранились в надлежащем виде, надо знать основные правила ухода.

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Уход за нубуком и замшей

Блогер рассказала, что такую обувь можно очищать спонжем с мицеллярной водой. Этот материал является деликатным, поэтому сильно тереть его не стоит. Достаточно будет применить легкие, круговые движения. Разницу благодаря такому простому способу очистки будет заметно сразу.

Уход за кожаной обувью

Чтобы хорошо очистить кожаную обувь, надо смешать 2 столовые ложки ополаскивателя и 250 миллилитров теплой воды. Благодаря моющему средству грязь с сапог легко очистится, а кондиционер придаст мягкости и будет отталкивать лишнюю воду.

Уход за светлыми кроссовками

Даже зимой многие модницы не могут отказаться от светлых кроссовок. Теперь в магазинах представлено немало теплых вариантов, которые охотно стилизуют с пуховиками и другой верхней одеждой.

Для очистки такой обуви блогер посоветовала смешать 2 чайные ложки соды с 2 чайными ложками зубной пасты и добавить немного воды для консистенции. Все надо хорошо потереть щеткой, предварительно вынув шнурки. Их можно постирать в мыльной воде, или с помощью порошка.

Как чистить обувь народными средствами: смотрите видео

Если зима выдастся не снежной, а дождливой – приобретите водоотталкивающий спрей. Благодаря ему сапоги, ботинки или кроссовки будут хорошо носиться и создадут защитный слой на обуви, который будет предотвращать проникновение влаги и грязи. Он также придаст обуви замечательного дополнительного блеска.