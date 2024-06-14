Укладки героинь культовых сериалов, которые всегда в моде: топ-5 образов, которые легко повторить

Едва ли не каждая женщина хотела бы побывать на месте любимой героини или хотя бы повторить ее образ. Один из самых легких способов перевоплотиться – сделать такую же укладку, как у любимого персонажа.

Интересно, что большинство героинь доказали, что секрет красоты – в простоте, ведь их укладки легко повторить. Поэтому, топ-5 образов, которые сможет повторить каждая, – далее в подборке Lady 24.

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Рэйчел Грин, "Друзья"

Рэйчел Грин, которую сыграла легендарная Дженнифер Энистон, на протяжении 10 сезонов постоянно меняла прически. Однако, стрижка C-Cut, с которой героиня появлялась в первых сезонах, снова стала популярной. Чтобы создать эффектную укладку, необходимо высушить волосы на браш. При этом кончики волос должны быть подкручены внутрь.

Укладка Рэйчел Грин из сериала "друзья": смотрите фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Иногда Рэйчел появлялась в кадре с локонами. Стрижка со слоями так и осталась, однако теперь кончики волос были подкручены по-другому.

Вариант укладки Рэйчел Грин с подкрученными волосами: смотрите фото

Баффи, "Баффи – победительница вампиров"

Сара Мишель Геллар, которая сыграла главную героиню – Баффи, чаще всего имела средние или длинные волосы. Героиня носила ровную укладку, однако чаще – появлялась с легкими локонами.

Легкие локоны Баффи: смотрите фото

Также Баффи могла появляться с пляжными локонами. Правда, тогда героиня имела более короткие волосы.

Пляжные локоны Баффи: смотрите фото

Фиби, "Все женщины – ведьмы"

Самая младшая из сестер Галливел Фиби чаще была с короткими волосами. Героиня укладывала боб по-разному, иногда даже создавая романтические прически. Впрочем, самой простой укладкой Фиби является ровный боб с объемом у корней.

Ровный боб Фиби Галливел: смотрите фото

Кэрри Брэдшоу, "Секс и город"

В сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер сыграла легендарную Кэрри Брэдшоу. Героиня имела свой неповторимый стиль, который дополняла невероятная укладка. Так, Кэрри обожала вьющиеся волосы, поэтому едва ли не всегда появлялась с такой укладкой.

Объемная укладка Кэрри Брэдшоу: смотрите фото



Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото Getty Images

Габи, "Отчаянные домохозяйки"

Габи в сериале "Отчаянные домохозяйки" имела невероятный стиль, который отличался от других героинь. Ева Лонгория, которая сыграла эту героиню, стала настоящей иконой стиля, которая очаровывала каждый раз.

Так, Габи также постоянно имела невероятные укладки. Чаще всего она появлялась с эффектными локонами.



Укладка Габи из "Отчаянных домохозяек" / Фото Getty Images

Когда Ева Лонгория имела более короткие волосы, то делала объемные укладки.

Объемная укладка Габи: смотрите фото

Стоит заметить, что такие укладки не теряют своей популярности и сейчас. Прически легендарных героинь культовых сериалов 1990 – 2000-х годов остаются вневременными и демонстрируют действительно изысканный стиль.