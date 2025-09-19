Бренд Ptashka украл дизайн у бренда YourWay: в сети разгорелся скандал
- Украинский бренд Ptashka обвиняется в копировании дизайна жакета харьковского бренда YourWay, что вызвало возмущение в соцсетях.
- Пользователи призывают поддерживать оригинальный бренд YourWay и бойкотировать Ptashka за кражу идей.
Украинский бренд Ptashka, который продает вышиванки и вещи с украинской символикой – оказался в центре громкого скандала. Пользователи соцсетей заметили скопированную идею и дизайн жакета, который создал харьковский бренд YourWay.
Первой копию увидела поклонница бренда YourWay, стилистка Елена Шевченко, которая написала об этом в Threads, пишет 24 Канал.
Читайте также Иво Бобул снова в центре скандала: украинцы разгромили народного певца в соцсетях
Что известно о скандале с украинским брендом?
Девушка опубликовала фото двух похожих изделий, где четко заметно идентичность узора и оформления. И основное отличие по словам пользователей заключается в качестве, которая заметна невооруженным глазом. Изделия от Ptashka выглядят дешево и совсем некачественно, а их выходка – позорной.
Украинский бренд пробил дно. Это абсолютно мерзко. Ptashka украли дизайн у YourWay – бренда из Харькова, который шьет под обстрелами. Бренда, который пропагандирует украинское в русскоязычной среде. Бренду который не перевозит производство, чтобы сохранять рабочие места людей. Бренда, чья совладелица пережила с детьми оккупация и обстрелы! Это настоящий позор. Я очень зла и прошу распространить – на девушке подделка – это сентябрь 2025. На мне – оригинал, это февраль 2025,
– написала Елена Шевченко.
В комментариях люди массово возмущаются за такую откровенную кражу. Порой бывает, что коллекции повторяются и чем-то напоминают другой бренд, но абсолютное копирование – это не что иначе, как кража.
- "Интересно, на что надеются люди, копируя так ужасно... Не просто что-то похожее/в таком же стиле, а 1 в 1, только качество явно хуже";
- "Только бездари воруют готовые идеи Просто дно";
- "Хотели заработать деньги, а заработают разве хейт".
Стилистка рассказала о краже в соцсети / Фото из Threads Елены Шевченко
Бренд пока официально не комментировал ситуацию, впрочем стилист Елена Шевченко связалась с владельцами и креативным директором YourWay, которые отметили, что жакеты бренда Ptashka – украденная идея. На инстаграм-странице уже закрыты комментарии, однако официально бренд не предоставил никаких объяснений.
Украинцы в соцсетях призывают поддерживать оригинальный бренд из Харькова и бойкотировать компании, которые копируют чужие идеи.
Какой еще скандал на этой неделе завирусился в инфопространстве?
- Анна Тринчер попала под критику за высказывания и смех о бедных людях. Это вызвало возмущение у зрителей.
- "Я хочу вам признаться. Такая категория контента... люди, которые очень плохо живут, в очень плохих условиях. И они снимают тиктоки, как они каждый день идут в какое-то место, забирают там остатки еды, из них готовят кушать. Как они там убирают у себя в сарае. Их типичный стайл, они снимают все от первого лица, что типа ты как будто проживаешь его жизнь, его глазами смотря эти видео", – рассказала Анна.
Частые вопросы
Какова причина скандала с украинским брендом Ptashka?
Скандал с украинским брендом Ptashka возник из-за обвинений в копировании дизайна у бренда YourWay. Стилист Елена Шевченко опубликовала фото, где видно сходство изделий, и отметила, что качество изделий от Ptashka является низким.
Как пользователи реагируют на ситуацию с копированием дизайна?
Пользователи в комментариях массово возмущаются из-за откровенной кражи дизайна. Они считают, что абсолютное копирование - это воровство, и призывают поддерживать оригинальный бренд из Харькова и бойкотировать компании, которые копируют чужие идеи.
Какова реакция бренда YourWay на ситуацию?
Бренд YourWay официально не комментировал ситуацию, но стилист Елена Шевченко связалась с владельцами и креативным директором, которые подтвердили, что жакеты бренда Ptashka являются украденной идеей. Комментарии на инстаграм-странице бренда Ptashka уже закрыты.