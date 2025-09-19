Украинский бренд Ptashka, который продает вышиванки и вещи с украинской символикой – оказался в центре громкого скандала. Пользователи соцсетей заметили скопированную идею и дизайн жакета, который создал харьковский бренд YourWay.

Первой копию увидела поклонница бренда YourWay, стилистка Елена Шевченко, которая написала об этом в Threads, пишет 24 Канал.

Что известно о скандале с украинским брендом?

Девушка опубликовала фото двух похожих изделий, где четко заметно идентичность узора и оформления. И основное отличие по словам пользователей заключается в качестве, которая заметна невооруженным глазом. Изделия от Ptashka выглядят дешево и совсем некачественно, а их выходка – позорной.

Украинский бренд пробил дно. Это абсолютно мерзко. Ptashka украли дизайн у YourWay – бренда из Харькова, который шьет под обстрелами. Бренда, который пропагандирует украинское в русскоязычной среде. Бренду который не перевозит производство, чтобы сохранять рабочие места людей. Бренда, чья совладелица пережила с детьми оккупация и обстрелы! Это настоящий позор. Я очень зла и прошу распространить – на девушке подделка – это сентябрь 2025. На мне – оригинал, это февраль 2025,

– написала Елена Шевченко.

В комментариях люди массово возмущаются за такую откровенную кражу. Порой бывает, что коллекции повторяются и чем-то напоминают другой бренд, но абсолютное копирование – это не что иначе, как кража.

"Интересно, на что надеются люди, копируя так ужасно... Не просто что-то похожее/в таком же стиле, а 1 в 1, только качество явно хуже";

"Только бездари воруют готовые идеи Просто дно";

"Хотели заработать деньги, а заработают разве хейт".



Стилистка рассказала о краже в соцсети / Фото из Threads Елены Шевченко



Бренд пока официально не комментировал ситуацию, впрочем стилист Елена Шевченко связалась с владельцами и креативным директором YourWay, которые отметили, что жакеты бренда Ptashka – украденная идея. На инстаграм-странице уже закрыты комментарии, однако официально бренд не предоставил никаких объяснений.

Украинцы в соцсетях призывают поддерживать оригинальный бренд из Харькова и бойкотировать компании, которые копируют чужие идеи.

