Как выглядят трендовые украшения на 2025 год: очаровательная подборка, которая вас поразит
Источник:Vogue
Украшения стали необходимостью в нашем образе, поэтому без них сложно представить совершенный аутфит. В 2025 году будет преобладать богемный дух, аксессуары в духе фауны, которое будет напоминать нам о путешествиях и еще много замечательных вещей.
На Неделях моды бренд Saint Laurent представил выразительные браслеты-каффы и крупное ожерелье, а Fendi и Schiaparelli презентовали серьги с барочным жемчугом.
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Узнавая о трендовых позициях следующего года, рекомендуем подробнее познакомиться с украшениями, которые будут господствовать в 2025 году.
Браслеты-каффы
Массивные браслеты были модными в нулевых. Со временем они исчезли с модных радаров, а в новом году вернутся в тренды с новым размахом. Эффектно смотрятся браслеты в золоте или серебре.
Украшения, которые будут в моде в 2025 году / Фото Vogue
Фауна
Дизайнеры представили эффектные колье в виде изгибов змеи, роскошные серьги, которые как крошечные колибри и безупречные кулоны в виде голубей. Делайте выбор на то, что вам больше всего приходится по душе.
Украшения, которые будут в моде в 2025 году / Фото Vogue
Наушники
Многие модели дефилировали по подиуму в наушниках. Такое модное направление указывает на то, что в 2025 году модно будет дополнять образы массивными или минималистичными наушниками.
Украшения, которые будут в моде в 2025 году / Фото Vogue
Жемчужины
В новом году жемчужины будут в моде, впрочем бренды немного их интерпретировали. Актуальными будут не просто молочные жемчужинки, а массивные украшения в виде колье или сережек.
Украшения, которые будут в моде в 2025 году / Фото Vogue
Украшения являются очень важной составляющей наших образов, поэтому постоянно добавляйте в свою шкатулку что-то новое и интересное – от сережек до колье и браслетов, чтобы совершенствовать и разнообразить свои образы.