В чем нельзя встречать Новый год: остерегайтесь 5 цветов

Астрологи уже давно определили несколько цветов, которые надо обходить в новогоднюю ночь. Они несут в себе тяжелую энергетику, поэтому могут привлечь в жизнь проблемы. Чтобы Новый год прошел успешно и счастливо – откажитесь от нескольких оттенков.

По восточному календарю, 2025 год пройдет под покровом Зеленой Деревянной Змеи, пишет 24 Канал. Астрологи говорят, что год принесет с собой много положительных изменений, развитие и процветание.

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Чтобы животное года было к вам благосклонным, надо обойти несколько цветов в наряде, поскольку неуместный оттенок может отвлечь все хорошее, что могло бы произойти в 2025 году.

Черный

Не рекомендуется в новогоднюю ночь надевать наряд черного цвета, который вызывает ассоциацию с трауром. Новый год – это начало чего-то нового, поэтому лучше выбрать для себя что-то светлое и праздничное. Темный цвет несет тяжелую вибрацию, поэтому не советуем одевать с начала года привлекать в жизнь что-то плохое.

Серый

Мрачный серый оттенок символизирует депрессию и апатию. Несмотря на то, что в жизни серый считается элегантным, в новогоднюю ночь наряды в этом цвете лучше не надевать.



Остерегайтесь в новогоднюю ночь серого цвета / Фото из инстаграма Фриды Аасен

Красный

Этот цвет является одним из самых популярных в новогоднюю ночь, однако в 2025 году стоит его обходить. Для покровительницы года красный символизирует агрессию и кровь, поэтому лучше сделать акцент на другом цвете.

Фиолетовый

В год Зеленой Змеи не советуют одевать фиолетовый, поскольку слишком эффектный и яркий цвет нарушает баланс с энергией, поэтому не сыграет вам на руку.

Неоновый цвет

Не надевайте в новогоднюю ночь платья в кричащих цветах. Неоновые платья в желтом, розовом или салатовом цвете выглядят антитрендово и устарело, а еще точно не понравятся покровительнице года Зеленой Змее.

На Новый год специалисты советуют выбирать для себя светлые цвета, все оттенки зеленого, золотистый, коричневый и серебристый.



Выбирайте на Новый год наряд в золотистом цвете / Фото из инстаграма Фриды Аасен

В этих цветах можно одевать платье или костюм. Независимо от выбранного оттенка, можете быть уверены в том, что эти цвета являются безопасными и лучше всего символизируют гармонию со стихией дерева.

Не забудьте завершить образ украшениями из камня или металла и добавить последние штрихи с помощью элегантного макияжа и роскошной прически.