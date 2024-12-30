В каком цвете встречать Новый год 2025: оттенки, которые притягивают деньги и любовь

Приближается Новый год, поэтому уже окончательно предлагаем остановить свой выбор на определенном наряде, который вы наденете в новогоднюю ночь. В модном мире нет запретов на цвета, но согласно китайским поверьям, на оттенок одежды надо обращать внимание всем, кто хочет задобрить тотемное животное года и привлечь в жизнь позитивные события.

Символом 2025 года является Зеленая Деревянная Змея, пишет 24 Канал. Уместными оказывается в выборе наряда те цвета, которые нравятся покровительнице года.

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В каких цветах встречать Новый год 2025

Само название символа 2025 года по китайскому календарю говорит само за себя. В новогоднюю ночь должны быть цвета в одежде, которые похожи на кору и главный цвет праздника – зеленый. Но кроме этих важнейших оттенков, есть еще несколько вещей в определенных тонах, которые идеально подойдут для встречи Нового года.

Главный цвет – зеленый

Выбирайте для себя не только исключительно зеленый, но и все возможные его оттенки. Женщин, которые встретят Новый год в зеленом платье ждет успех, гармония в жизни, процветание и духовный рост. Зеленый наряд приблизит вас к мудрости Зеленой Змеи, поэтому 2025 год станет в разы успешнее, чем предыдущий.

Золотистый

Из года в год девушки и знаменитости не представляют новогодней ночи без платья в золотистом оттенке. Такое платье символизирует богатство, успех и продвижение в карьере. Наряды в золотистых тонах стоит выбирать всем, кто хочет увеличить свою прибыль в новом году.

Коричневый

Этот изысканный и строгий цвет подойдет для женщин после 30 лет, которые сосредоточены на семье, недвижимости и стабильности. Цвет платья или костюма подарит вам уверенность в себе и веру в собственные силы, а правильно подобранный оттенок наряда на Новый год подарит поддержку покровительницы года.

Серебряный

Металлический оттенок является таким же изысканным в новогоднюю ночь, как и золотистые тона. Он символизирует мудрость и способен привлечь в жизнь финансовый поток. Делайте ставку в новогоднюю ночь на вещи с пайетками и камнями.

Кремовый

На Новый год выбирайте платье или костюм в белом, кремовом или масляно-желтом оттенке, который отвечает за роскошь. Наряд в этом цвете способен привлечь в жизнь любовь и чистую любовь с первого взгляда.