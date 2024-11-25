Стрижка начала 2000-х годов возвращается в моду: ее все будут носить в 2025 году

Hair-стилисты уже активно определяют тенденции следующего года, поэтому рассказали об интересной стрижке, которая была в моде в нулевых, а теперь снова возвращается в тренды и будет популярной уже в 2025 году.

Речь идет о каскадном бобе, который был невероятно популярен в 2000-х годах, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В нулевых эту стрижку носила дизайнер Виктория Бекхэм. Такие короткие волосы идеально подчеркивают овал лица, поэтому подойдет всем, кто захочет его выделить.

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Каскадный боб – модная стрижка 2025 года

Оказывается, эта стрижка подходит всем, поскольку легко укладывается. Ее смело могут делать девушки и женщины старшего возраста. Каскадный боб подойдет тем, кто захочет скрыть асимметричность лица.

Эту стрижку на себе уже попробовали такие звезды как Меган Фокс, Келли Роуленд, Гвинет Пэлтроу и многие другие. После бешеной популярности этой прически, она ушла в забвение, но теперь снова станет актуальной. Hair-стилисты спрогнозировали ее среди трендов в 2025 году, поэтому можете присматриваться именно к такой стрижке, если хотите обновить свой образ.

Благодаря своей подчеркнутой вертикальности и заметной разнице в высоте между задней и передней частями - это идеальное решение для переосмысления формы лица. Виктория Бекхэм была амбассадоркой этого тренда и носили стрижку с боковым пробором, а Гвинет Пэлтроу выбирала центральный пробор.

Стрижка боб всегда была базовой, впрочем в этом году она на пике популярности среди всех коротких причесок, а в новом году в моду войдет каскадный вариант.

Чтобы стрижка не была слишком резкой, можете сначала придать ей несколько расслабленного варианта с легкими локонами. Если захотите придать ей объема – сделайте легкую челку.

Длинный и мягкий боб Селены Гомес

Эффект шлема Келли Роуленд

Свободная стрижка Меган Фокс

Волнистая стрижка Бруни Маркезине

Стрижка боб остается самым популярным вариантом прически. Кроме каскадного боба, можете обращать внимание на классический боб, удлиненный боб, асимметричный, французский, градуированный, волнистый и тому подобное. Все эти варианты стильные и подойдут многим женщинам.