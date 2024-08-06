Стоит около 25 000 долларов: девушка нашла в комиссионном магазине 200-летний браслет

Женщина из Хьюстона, что в США, ошеломила интернет-пользователей, когда рассказала, что нашла в комиссионном магазине браслет, которому почти 200 лет.

Как выглядит украшение и сколько стоит это антикварное изделие, рассказываем далее.

К теме Как послание от умершего отца: женщина нашла в комиссионном магазине кошелек с запиской

Как женщина нашла 200-летний браслет

25-летняя Джесса Пенья продает антикварные ювелирные изделия, поэтому знает, на что обратить внимание при поиске уникальных винтажных вещей. Однако даже она была удивлена, когда увидела браслет, который был сделан из топаза, жемчуга, рубинов и золота.

Девушка говорит, что очень обрадовалась своей находке в техасском комиссионном магазине, которым руководит католическая церковь и благотворительная организация. Хотя в прошлом она отыскивала и другие невероятные драгоценности, Джесса делится, что очень редко можно найти такой антиквариат в хорошем состоянии.

Это красивый эмалированный портретный браслет из 18-каратного золота с овальными звеньями и зубчатыми деталями, а также с несколькими драгоценными камнями. Он, вероятно, относится к позднему георгианскому или раннему викторианскому периоду. Браслет был изготовлен примерно в 1835-м году,

– рассказывает Джесса.

По ее словам, комиссионный магазин оценил украшение в 5 000 долларов, однако такие изделия могут стоить от 12 000 до 25 000 долларов.

Как женщина нашла 200-летний браслет: смотрите видео

Своим открытием женщина поделилась в тикток. Всего за считанные дни ее ролик набрал более 1,4 миллиона просмотров и более 118 тысяч лайков.

К сожалению, тогда Джесса не купила браслет, но ее вирусное видео вдохновило ее подругу, которая также решила пройтись комиссионными магазинами. Девушка случайно нашла тот самый браслет и приобрела.

Она подумала, что это знак от Вселенной, и решила купить его, чему я очень рада. Браслет достанется человеку с прекрасной коллекцией, который ценит антиквариат,

– заметила тиктокер, которая не приобрела вещь, потому что не собиралась ее носить, а рассматривала лишь как вариант перепродажи.

После того как видео Джессы стало вирусным, многие пользователи социальной сети были поражены и не верили, что реально найти такое замечательное украшение в комиссионном магазине. Многие люди хотели знать, где она делала покупки, тогда как другие сомневались, настоящий ли это антиквариат.

Несмотря на разную реакцию подписчиков, Джесса отмечает, что она просто в восторге от того, что браслет с таким историческим значением увидела огромная аудитория. Она радуется, что это вдохновило многих людей попробовать пройтись комиссионными магазинами и испытать собственную удачу.