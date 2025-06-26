Какие цвета педикюра сейчас в моде: не пропустите эти тренды

Наступила пора года, когда многие девушки делают педикюр с покрытием. Выбрать цвет из широкой палитры бывает трудно. Если вы также сталкиваетесь с этой проблемой, попробуйте обратить внимание на трендовые оттенки.

В моду вошли различные цвета педикюра. В частности, спокойные оттенки. Они прекрасно подойдут для тех, кому нужно придерживаться дресс-кода, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой педикюр сейчас в моде

Страстный красный

Этот педикюр станет украшением уверенных в себе женщин. Такой цвет выглядит очень стильно и гармонично. К тому же красный никогда не выходит из моды.

Небесно-голубой

Такой цвет прекрасно подойдет для нежных и хрупких девушек, ценящих спокойствие. Прекрасный вариант педикюра, если вы предпочитаете ненавязчивые оттенки.

Нюд

Нюд – вечная классика, которая всегда в тренде. Одним из его преимуществ является то, что, когда такой педикюр отрастает, это совсем незаметно.

Лавандовый

В этом году в моде лавандовый цвет. Педикюр в таком оттенке выглядит невероятно стильно.

Чтобы разнообразить однотонный педикюр, можно добавить интересные акценты на ноготки. В частности, оригинальный рисунок.