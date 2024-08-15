Как настоящая русалка: девушка после отдыха у бассейна проснулась с новым цветом волос

Купание в бассейне часто является идеальным способом охладиться летом, но, как оказалось, это может нанести неожиданный вред волосам.

Именно это и произошло с одной тикток-блогершей. Как изменились ее волосы после отдыха у бассейна, рассказываем далее.

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Как купание в бассейне повлияло на волосы девушки

Автор контента Джой получила более семи миллионов просмотров в тикток после того, как показала, что ее недавно окрашенные локоны стали бирюзовыми после плавания в бассейне.

Девушка, которая обратилась за советами относительно таких случаев, пошутила, что сбылась ее детская мечта превратиться в русалку. Однако досадный инцидент произошел всего за два дня до того, как Джой, которая живет в США, должна была начать обучение в университете, поэтому она искала решение проблемы.

Как волосы девушки изменили цвет после бассейна: смотрите видео

Что мне делать? Пожалуйста, помогите,

– умоляла она.

Многие люди быстро откликнулись на вопрос блогера. Один стилист сказал, что в случае ограниченного бюджета можно пробовать нейтрализовать зеленый красным оттенком или, если это позволяют финансы, обратиться к колористу для детоксикации. Другой же человек посоветовал использовать фиолетовый шампунь.

В то же время несколько пользователей тикток поощряли Джой принять ее новый тон волос. "Он подходит к твоим глазам", "Оставьте – выглядит весело", – писали они.

Однако не все были такими оптимистичными. Один человек поделился собственной ужасной историей, прокомментировав: "Мне понадобилось буквально три года, чтобы полностью очистить волосы после такого".