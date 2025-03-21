Супердлинные волосы как у Деми Мур – последний писк моды: омолаживает на 20 лет

Несмотря на то, что стрижка боб остается среди главных трендов весны, ультрадлинные волосы стремительно набирают обороты. Отличным примером того, как можно красиво выглядеть с длинными волосами является Деми Мур. Эта длина даже визуально омолаживает ее на несколько лет.

Голливудской актрисе Деми Мур 62 года, однако вид у нее непревзойденный, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Безусловно, звезда следит за своим телом, фигурой, питанием и стилем, однако длинная прическа придает ее образу фантастической молодости.

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Волосы как у Деми Мур – тренд 2025 года

Вполне вероятно, что волосы длины XXL начнут вызывать в этом сезоне много внимания к себе. Прямые длинные волосы – это воплощение голливудского гламура в первозданном виде.

Добавим, что у Деми Мур безупречный стиль в одежде. Как научиться одеваться после 60 лет по примеру актрисы – читайте в нашем материале.

Парикмахер Димитрис Джаннетос, который отвечает за великолепную длину Деми Мур говорит, что он заботится о том, чтобы волосы всегда имели здоровый вид. Актриса уже много лет не меняет прически, поэтому сложно ее представить с другой длиной, впрочем знаменитости таки приходится прилагать усилия, чтобы ее вид был всегда впечатляющим.

Деми Мур игнорирует стереотипы и не собиралась никогда коротко стричься в старшем возрасте, а еще больше начала отращивать длину.

Как получить длинные волосы, как у Деми Мур

Если целью стоит отращивание волос, тогда нужно начать с самого главного – мытья головы. После нанесения шампуня мы его сразу смываем, но это ошибка. Опытные специалисты говорят, что его нужно подержать на голове в течение 1 – 3 минут.

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Для того, чтобы иметь здоровые и красивые волосы, выделения 30 секунд на мытье недостаточно. Получить очень длинные волосы невозможно без надлежащего ухода за кожей головы и использования средств для блеска и здоровья волос. Пользуйтесь питательными маслами, которые изменят тусклые волосы на блестящие.

В beauty-индустрии происходит бум на все, что связано с уходом за волосами, поэтому помните, что кожа головы – на первом месте. Метод гуа-ша стимулирует микроциркуляцию кожи голову, поэтому время от времени делайте различные масажи специальными щетками, чтобы улучшать кровообращение.