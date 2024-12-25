Лучшие женские выходы 2024 года: образы знаменитостей, которые поражали и удивляли

В конце года все подводят итоги и вспоминают самые яркие события – от сферы науки до спорта, политики и модного мира. В материале о лучших женских выходах мы подготовили стильные образы звезд, самые яркие обложки и интересные события, которые больше всего нам запомнились.

Ежегодно мы перечисляем выходы селебретиз в вещах от украинских брендов, пишет 24 Канал. Самые известные знаменитости настолько часто одевают вещи с этикеткой "Made in Ukraine", что удивление уже отходит на второй план, а остается только гордость и неописуемая радость за прорыв дизайнеров из Украины на мировой арене.

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Знаменитости не только выходят на улицы городов в вещах от украинских брендов, но и охотно примеряют эти вещи для съемок в глянцевых изданиях.

Кроме таких лучших выходов селебретиз, мы вспомним эффектный выход Кайли Дженнер в одинаковых вещах со своей дочерью на Неделе моды, легендарную обложку Vogue с несколькими десятками знаменитостей и невероятный выход Зендеи во время тура фильма "Дюна".

Также 2024 год запомнился Каннским кинофестивалем, модным событием Met Gala и свадьбой сына самого богатого человека Индии, куда съехались звезды со всех уголков мира. Какими же были самые красивые женские выходы в течение всех 12 месяцев – читайте в нашем материале.

Хлои Кардашьян снялась в юбке Frolov для известного журнала

Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлои снялась для журнала Tmrw в юбке от украинского дизайнера Ивана Фролова. Она выбрала для себя кожаную модель на высокой посадке с вырезами на бедрах.

Хлои Кардашьян в юбке от Ивана Фролова

Кайли Дженнер на шоу Valentino с дочерью

Еще одна сестра клана Кардашьян-Дженнер поразила появлением на Неделе моды в Париже. Кайли пленила всех выходом со своей 5-летней дочерью Сторми в одинаковом наряде. Инфлюенсер надела черное платье, которое довершила накидкой с перьями. Сторми тоже надела черное платье с перьями на рукавах. Мама и дочь позировали перед камерами в черных очках.



Кайли Дженнер пришла с дочерью на модный показ / Фото Getty Images

Дита фон Тиз в платье Юлии Магдич

Дива бурлеска Дита фон Тиз надела вышитое платье от львовского дизайнера Юлии Магдыч за 65 тысяч гривен. Она выбрала для себя красную вышиванку с открытыми плечами и огромными лилиями в бирюзовом оттенке.

Дита фон Тиз в платье от бренда Yuliya Magdych

Обложка Vogue с 40 звездами

В феврале 2024 года главный редактор британского глянца Vogue Эдвард Эннинфул презентовал свой последний номер. Свой пост он покинул впечатляюще, представив легендарную обложку с 40 знаменитостями. На ней позировали самые известные звезды – от Опры Уинфри и Виктории Бекхэм до Серены Уильямс и Дуа Липы. Это впервые в истории, на обложке появилось такое количество звезд.



Последняя обложка Эдварда Эннинфула для британского Vogue / Фото из инстаграма глянца

Зендея в костюме робота на премьере "Дюны-2"

Актриса совершила самый эффектный выход в костюме робота. Она выбрала кутюрный образ 1995 года от модельера Тьерри Мюглера. Металлизированный футуристический костюм, который напоминал классические рыцарские доспехи, Зендея дополнила драгоценным колье.

Зендея на премьере фильма "Дюна 2" в Лондоне / Фото Getty Images

Выход Виктории Бекхэм на костылях

В начале весны дизайнер Виктория Бекхэм презентовала в Париже свою собственную коллекцию одежды, однако накануне она неудачно упала и повредила ногу. Во время финальной благодарности в конце показа она вышла к гостям в черном образе с костылями.

Впечатляющий выход Виктории Бекхэм, который разлетелся по сети

Василиса Степаненко на Оскаре

Продюсер фильма "20 дней в Мариуполе", которая получила премию на церемонии Оскар, на важное кинематографическое событие выбрала для себя платье от бренда Gasanova из крепа. Она надела платье с обнаженным плечом и длинным рукавом, который был украшен драпировкой. Глубокий, но сдержанный разрез на ноге дополнил изысканное платье.

"20 дней в Мариуполе" стал лучшим документальным фильмом. Это первый в истории Оскар Украины за все время кинонаград.



Василиса Степаненко и Евгений Малолетка / Фото Getty Images

Мадонна в шляпе Руслана Багинского

Знаменитая певица уже в очередной раз продемонстрировала свою любовь к головным уборам дизайнера из Львова Руслана Багинского. Мадонна посетила выставку сына в Майами, надев стильный зеленый костюм и белую шляпу от украинского бренда.

Певица Мадонна в головном уборе львовянина Руслана Багинского

Селин Дион на обложке Vogue

Певица Селин Дион, которая страдает неизлечимой болезнью синдрома мышечной скованности появилась в этом году на обложке издания Vogue. Своей съемкой для издания она произвела фурор, поскольку это появление стало первым за год после того, как певица сообщила всем о недуге.



Селин Дион снялась для издания / Фото Vogue

Откровенный выход Беллы Хадид в Каннах

Модель Белла Хадид не постеснялась выйти на дорожку Каннского кинофестиваля в прозрачном платье, которое полностью обнажало ее грудь.

Для выхода модель выбрала бежевое платье из тюлевого прозрачного материала от бренда Saint Laurent. Несмотря на самый откровенный выход фестиваля, образ вызвал шквал восторга у фанатов.



Белла Хадид осуществила выход в откровенном платье / Фото Getty Images

Ким Кардашьян на Met Gala

Известная бизнес-вумен Ким Кардашьян любит поражать своими образами на красных дорожках. Для модного события она выбрала платье, которое сделало ее талию неестественно тонкой. Поклонники захейтили ее за такой выход, поскольку платье в корсете выглядело так, как будто полностью сдавливает органы.

Ким Кардашьян в необычном платье, которое выбрала на Met Gala

102-летняя женщина на обложке Vogue

Издание немецкого глянца Vogue украсила 102-летняя Марго Фридлендер. Она – одна из 5 последних людей, которые до сих пор живут после пережитого Холокоста. Последние 14 лет своей жизни немецкая активистка и оратор рассказывает немецкой молодежи правду о нацизме и Холокосте. Несмотря на свой почтенный возраст, она согласилась на съемку и поразила всех миловидными кадрами.

Марго Фридлендер стала звездой издания Vogue

Сестры Кардашьян на известной свадьбе в Индии

Ким и Хлою Кардашьян пригласили на свадьбу сына индийского миллиардера. На самую богатую свадьбу семьи потратили 600 миллионов долларов, поэтому на такое королевское празднование Хлои и Ким решили надеть роскошные сари с драгоценными камнями. Ким надела красивый наряд красного цвета, который довершал ее безупречную фигуру. Хлои же примерила костюм с рукавами, дополнив образ многослойным чокером и сумкой-корзиной.

Ким и Хлои Кардашьян в традиционном индийском наряде

Леони Ханне в платье украинского бренда

Известная немецкая модница Леони Ханне часто надевает вещи от украинского бренда. На День Независимости нашей страны блондинка примерила платье от дизайнера Анны Октябрь за 34 тысячи гривен. Леони Ханне поддерживает украинскую культуру через сотрудничество с различными дизайнерами. В этом году она даже создала коллекцию совместно с брендом SANTA.

Инфлюенсер в платье от Anna Ocrober

Анджелина Джоли в винтажном платье

Анджелина Джоли на премьере фильма "Мария" в Нью-Йорке появилась в винтажном платье 1955 года от бренда Madame Grès, дизайнер которой связана с Украиной через брак с украинским художником Сергеем Черевковым.



Безупречный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Джиджи Хадид открыла показ Victoria's Secret

Завершает наши воспоминания выход Джиджи Хадид на подиум Victoria's Secret. Шоу состоялось впервые за последние 5 лет и собрало под одной крышей множество известных моделей. Американка продефилировала в розовом нижнем белье с огромными крыльями "ангела", которые являются фишкой известного бренда. Впервые на шоу появились Кейт Мосс и Карла Бруни, а завершила показ Тайра Бэнкс.

Джиджи Хадид первой прошлась по подиуму на показе Victoria's Secret

В 2024 году знаменитости поражали эффектными выходами на светских мероприятиях. Они выбирали прозрачные и винтажные платья, нестандартные костюмы и ценные украшения, а еще надевали много вещей от украинских дизайнеров.

В историю вошла удивительная обложка Vogue с несколькими десятками известных людей, которые отложили все свои дела и собрались в одном месте и в одно время. Для Украины знаковой стала победа на Оскаре с элегантным выходом на красную дорожку создателей фильма в черных образах.

102-летняя немка, которая стала звездой обложки, своим примером показала, что в этой жизни никогда не поздно делать что-то впервые, а Селин Дион с неизлечимой болезнью, которая стала главной героиней издания, продемонстрировала несокрушимость и жажду к жизни.