В безупречной вышиванке за 10 тысяч гривен: Елена Зеленская в очередной раз повторила свой образ

Первая леди любит стильно одеваться, примеряя на себе минималистичные и изысканные наряды. Елена Зеленская постоянно появляется в роскошных образах, но вместе с тем охотно повторяет свои выходы и надевает одинаковые вещи по несколько раз.

На этот раз жена президента повторила аутфит с белоснежной вышиванкой с черной вышивкой. Фото Елена Зеленская выложила в своем инстаграме.

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Красивый образ Елены Зеленской

Первая леди надела красивую вышиванку на онлайн-включении с бельгийским музеем, который принимал у себя выставку "Украинский модернизм" и знакомил своих посетителей, в частности, с Казимиром Малевичем именно как украинским художником, который учился и формировался как художник в Киеве, знал украинский.

Жена президента отметила, что музеи станут ближе для украинских посетителей, поскольку там появился аудиогид на украинском.

Украинский стал доступным также для гостей художественного музея Барберини в немецком Потсдаме. Заведение известно своей коллекцией пейзажной живописи мировых импрессионистов и постимпрессионистов. Здесь хранится, в частности, 34 картины Клода Моне,

– добавила первая леди.

В видеообращении для аудиогидов Елена Зеленская предстала в вышиванке белого цвета с черным вышитым орнаментом. Эту рубашку первая леди уже надевала 16 мая, когда в Украине отмечали День вышиванки. Первая леди выбрала для себя наряд с яворовским орнаментом от бренда Gaptuvalnya. Стоимость такой вышиванки составляет почти 10 тысяч гривен.

Легкая блуза с объемными рукавами и черной вышивкой легко позволяет стилизовать вещь с любым черным нарядом – юбкой или брюками. Елена Зеленская дополнила вышиванку палаццо на высокой посадке с широким кожаным поясом.

Жена президента предстала с естественным макияжем, а волосы уложила в изящные локоны.

Елена Зеленская в вышиванке от украинского бренда

В коллекции Елены Зеленской есть множество вышиванок от известных украинских брендов. Первая леди часто надевает их на религиозные и государственные праздники, а также на важные встречи. Почти все вышитые рубашки Зеленская дополняет брюками палаццо и стильной прической, а довершением ее аутфитов являются минималистичные украшения – серьги или красивая брошь.