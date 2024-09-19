Раскрываем секрет: зачем на джинсах маленький карманчик

Очень часто в джинсах сверху над основным большим карманом встречается маленький кармашек. Если вы думали, что он сделан в виде декора, то ошибаетесь. Раскроем секрет, почему же этот небольшой карман так часто создают в джинсах.

Этот кармашек придумал известный бренд Levi's, пишет Lady 24. Изобретатели Леви Страус и Джейкоб Дэвис добавили его к джинсам не просто так. В то время эстетика стояла на втором плане, а на первом – удобство и функциональность.

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Зачем в джинсах маленький кармашек

По их замыслу, маленький кармашек предназначался для маленьких часов на цепочке. Впервые такой карман на джинсах появился еще в 1873 году.

Этот карман называется watch pocket, что с английского означает карман для часов. Джинсы Levi's сейчас считаются топовыми и их носят все известные модницы и знаменитости. Ранее они предназначались для фермеров, шахтеров, железнодорожников или плотников. По другой версии, в маленький карман ставились гвозди, а вот золотоискатели клали туда небольшие самородки.

Самые известные джинсы Levi's "Lot 501" до сих пор шьются с этим маленьким кармашком. Эта модель джинсов является классикой и считаются самыми популярными в мире, не выходя из моды уже на протяжении многих лет.



Модель джинсов 501 до сих пор выпускается с маленьким кармашком / Фото Pinterest

Сейчас этот элемент является частью наследия джинсового дизайна, который уже адаптировался к современным условиям потребителей, хотя большинство из нас считают ее только исключительно декоративным элементом.

Интересный факт! В 1999 году журнал Time выделил джинсы Levi's 501 и назвал их самой модной вещью 20 века.