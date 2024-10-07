Трендовые жакеты на осень 2024: стилист назвала самые популярные фасоны

Жакет – это вневременной элемент гардероба, хотя и осенью мы будем его прятать за своей верхней одеждой. Блейзер должен быть в гардеробе каждой девушки. В моде остаются классические жакеты, но вместе с тем на модную арену выходят приталенные и замшевые пиджаки.

Стилист Елена Шевченко рассказала в своем инстаграме о нескольких топовых позициях, которые есть в трендах этого года. Она отметила, что тренды должны составлять лишь 30% вашего гардероба. Они нужны для того, чтобы осовременивать образ, другой процент должны составлять базовые вещи.

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Если же вы хотите создать образ на основе трендового жакета, то стилист подготовила подборку актуальных позиций, которые будут на пике популярности в этом сезоне.

Жакет оверсайз

Это замечательный элемент гардероба на многие годы. Выбирайте удлиненные блейзеры в базовых оттенках, которые часто носит Елена Зеленская.



Модные жакеты на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Приталенный жакет

Уже не первый сезон дизайнеры делают ставку на жакеты с выразительной приталенностью. Они прекрасно подойдут для девушек, которые имеют фигуру с акцентом на стройную талию.



Актуальные жакеты на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Кожаный жакет

Стилист рекомендует выбирать для себя естественные оттенки: молочный, черный или коричневый. Яркая кожа иногда добавляет дешевизны, поэтому лучше делайте акцент на классических цветах.



Модные жакеты на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Замшевый жакет

В этом году замшевые жакеты занимают первенство в гардеробах модниц. Выбирайте коричневые варианты, которые уже приобрели все мировые инфлюенсерки.



Актуальные жакеты на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Елена Шевченко добавила, что в моде в этом году еще укороченные жакеты и с акцентными плечами. Впрочем осенью их несколько труднее будет интегрировать в гардероб, поэтому вполне достаточно будет, если вы сделаете ставку на нескольких модных и актуальных пиджаках.