Имеет прах мужа внутри: как выглядит женщина-киборг с рекордным количеством имплантов в теле

Анастасия Синн больше известна как женщина-киборг. Она имеет рекордное количество технологических имплантов и чипов в теле.

Как выглядит женщина и какие импланты она встроила в свое тело, рассказываем далее.

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Какие импланты имеет женщина-киборг

В феврале 2023 года Анастасия Синн, которая работает каскадером и фокусницей, попала в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, имеющая наибольшее количество технологических имплантатов в теле.

Рекордсменка имеет 52 чипа, некоторые из которых магнитные, позволяющие ей выполнять различные задачи, в частности открывать видео на телефоне, звонить или открывать двери.

Однако недавно Анастасия объяснила, что часть имплантов имеет для нее более сентиментальное значение. В частности два чипа служат напоминанием о ее покойном муже.

Один из них является имплантом на сердце женщины, сканируя который, автоматизированный голос отвечает: "Это день, когда я вышла замуж за своего лучшего друга", а тогда на телефоне Анастасии автоматически воспроизводится милое видео со свадьбы пары.

Как выглядит женщина с имплантами: смотрите видео

У меня также есть имплантат его праха. Здесь (на руке, – ред.) есть медальон в форме сердца, а там его прах и магнит. Это татуировка о нем и когда вы отсканируете прах, то услышите историю в память о нем. Эта песня меня так расстраивает. Это действительно замечательный мемориал. Теперь он будет со мной навсегда,

– рассказывает рекордсменка.

Анастасия добавляет, что кроме этих сентиментальных имплантов, у нее есть и более практичные. В частности, женщина имеет удобный имплантат в колене, который позволяет ей открывать входную дверь, когда ее руки заняты.

Другой же чип может позвонить в 911, если его отсканировать с помощью телефона, а еще один имплант работает как "температурный чип".

Анастасия делится, что на этом она не планирует останавливаться и теперь хочет добавить "зубные протезы-киборги". Для этого ей придется удалить коренные зубы и добавить "зубы USB", "клыки вампира", а также превратиться в "человеческое радио".