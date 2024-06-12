6 долларов вместо 2000: женщина купила сумку Gucci с оригинальной биркой из магазина за бесценок

Женщина нашла на секонд-хенде новую сумку от Gucci, которая стоила всего 6 долларов. Более того, на ней даже сохранилась оригинальная бирка из магазина.

Своей невероятной находкой в сети Redditor поделилась пользовательница Creative_usrname69. Реальная же стоимость такой сумки достигает около 2000 долларов, передает Lady 24.

Интересно Легендарный парфюм Chanel №5 впервые в истории меняет флакон

Брендовая сумка за бесценок

Женщина поделилась в сети, что нашла в комиссионном магазине сумку от итальянского Дома моды Gucci. Стоимость дизайнерской сумки составляла всего 6 долларов.

Шокирована и немного обескуражена. Сегодня я нашла милую маленькую крошку всего за 6 долларов. Кажется, я пойду помолиться богам сумок из комиссионного магазина,

– говорится в заметке.

Так, женщина опубликовала фото черной кожаной винтажной сумки Gucci Tifosa. Она имеет золотую фурнитуру, логотипы на пластинах с золотым тиснением. Сумка с оригинальной биркой с ценой сохранилась в идеальном состоянии и имеет в комплекте ремешок-трансформер.

Сумка от Gucci в комиссионном магазине продавалась за 6 долларов – больше в галерее

Стоимость такой сумки на самом деле достигает нескольких сотен долларов. Так, на разных страницах интернет-магазинов ее цена варьируется в районе около 2000 долларов.



Сумка Gucci Tifosa на странице интернет-магазина / Скриншот из сети

Эти сумки Дом моды Gucci выпускал в 2010 году и сейчас их найти для заказа в Украине, даже подержанную, невозможно. Поэтому сложно оценить, сколько бы она стоила в гривнах сейчас.