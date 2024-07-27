"Я не личный секретарь": женщина поделилась перечнем вещей, которые не делает для своего мужа

Американка разожгла дискуссию в соцсетях после того, как поделилась списком вещей, которые она не делает для своего мужа.

Что женщина отказывается делать и почему, а также как на это отреагировали пользователи интернета, рассказываем далее.

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Что женщина отказывается делать для мужчины

Американка Пейдж Тернер распространила в тикток видео, в котором рассказала, какие вещи она не делает для своего мужа. Ролик стал вирусным и набрал более 500 тысяч лайков.

34-летняя мама и жена поделилась, что не занимается упаковкой обеда для своего партнера, стиркой, организацией его посещения врача, сбором одежды для отпуска или планированием его стрижки.

Отвечая на комментарий о том, что важно проявлять любовь и доброту к партнеру, я хочу сказать, что верю в маленькие поступки доброты для партнеров. Однако ожидать, что ваш партнер будет стирать ваше белье, приготовит еду и уберет, – это не то же самое, что маленькие проявления доброты. Все это является домашним трудом, который затем образует много работы,

– объяснила Пейдж.

Что женщина не делает для мужа: смотрите видео

Она даже добавила к видео скриншот комментария, в котором сказано: "Ты, по сути, хочешь сказать, что никогда не делай добрых поступков для своего партнера. Если у вас здоровые отношения, твой муж должен делать это с тобой/для тебя, а не ждать этого от тебя".

Тернер не согласилась с этим мнением, сказав в своем видео следующее: "В мою должностную инструкцию не входит выполнять всю домашнюю работу и ничего не получать взамен".

Я не личный секретарь или личный помощник моего мужа, я равна ему,

– подчеркнула она.

Подобные слова женщины вызвали противоречивую реакцию среди пользователей тикток. Хотя некоторые зрители поддерживают позицию Тернера относительно равенства в домашнем труде, другие считают, что выполнение этих задач является частью отношений.

"Как все изменилось. Моя бабушка переворачивается в могиле. Я бы сделала все для своего мужа. Он мой король!!!", "Времена точно изменились. Я горжусь тем, что делаю все это для своего мужа. На самом деле я делаю это также для своих взрослых детей!", "Звучит, как будто вы его жена, а не мама. Восхищаюсь этим", "Рассказывайте об этом. Превращать партнера в одного из родителей – это ужасно", – писали люди.