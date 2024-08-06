Попала под ливень: женщина получила 1000 долларов из-за неточного прогноза погоды

Женщина угрожала подать в суд на синоптика за ложный прогноз и в результате получила возмещение.

Почему она решила судиться из-за неточного предсказания погоды и сколько денег в результате женщина получила, рассказываем далее.

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Как женщина получила возмещение из-за прогноза погоды

Женщина из Израиля пыталась подать в суд на местный канал "Channel 2", а также на синоптика Дэнни Рапа за то, что они спрогнозировали, что погода будет солнечной, хотя на самом деле был дождь и ураган.

Она требовала возмещения 1000 долларов после того, как вышла из дома в одежде, которая подходила бы к солнечной погоде, и попала под ливень.

Женщина делилась, что в конце концов подхватила простуду, пропустила четыре дня работы и потратила 38 долларов на лекарства.

Она также утверждала, что пережила стресс из-за неправильного прогноза и стремилась получить извинения синоптика.

Чтобы не усугублять конфликт, телеканал урегулировал ситуацию во внесудебном порядке, возместив женщине 1000 долларов и извинившись.

История же женщины вызвала бурное обсуждение на форуме Reddit. "Могло быть солнечно, и если бы она встретила человека, который передал ей вирус, она бы все равно заболела", "Могу подтвердить, что холод не делает вас больными", "Синоптик мог бы просто возразить, что прогноз погоды не всегда является правильным", – писали люди.

В то же время некоторые заметили, что внесудебное мировое соглашение с выплатой 1000 долларов обошлось каналу значительно дешевле, чем ведение дела в суде и оплата услуг адвоката.