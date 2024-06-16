Теперь зарабатывает тысячи: женщина предсказала смерть коллеги и построила карьеру вокруг своего "дара"

Сейчас Виктория Дио путешествует по миру и консультирует известных политиков, артистов или чиновников, зарабатывая приличные суммы. Все это сильно отличается от ее жизни два десятилетия назад, когда она работала в корпоративном управлении проектами.

Какое событие изменило жизнь женщины, при чем здесь смерть ее коллеги и на чем теперь зарабатывает Виктория, рассказываем дальше.

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Как женщина зарабатывает благодаря своему "дару"

Несмотря на то, что ее предыдущая работа была довольно престижной, Виктория стремилась к большему. Она говорит, что всегда чувствовала, что имеет "шестое чувство" и может предсказывать будущее.

Однажды женщина увидела директора компании на своей работе и подумала, что "это был последний раз, когда я видела его живым". Позже он погиб во время дайвинга. Сначала отвергнув это как жуткое совпадение, Виктория вскоре поняла, что ее предсказание было даром.

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С того времени женщина стала осваивать новую практику – изучать целостную терапию, которая использует "жизненную силу" для балансировки, гармонизации и трансформации энергетических процессов тела. Отточив навыки, она начала обучать других использовать "интуицию, цель и шестое чувство" для карьерных достижений.

Я никогда не ожидала, что выберу этот путь – годами я жила в корпоративном мире, а теперь моя жизнь совсем другая. Но я счастлива, и я считаю, что моя работа полезная и полноценная. Теперь, когда я говорю людям, что имею видение и могу исцелять других, они очень положительно реагируют,

– делится женщина.

Сейчас Виктория помогает знаменитостям, спортсменам или известным политикам и неплохо зарабатывает на этом.