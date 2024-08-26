"Ее королевское высочество": немка годами выдавала себя за императрицу вымышленного королевства

49-летнюю немку, которая выдавала себя за императрицу нереального королевства и общалась с итальянской элитой, случайно разоблачили.

Как женщина притворялась императрицей и каким образом самозванку удалось раскрыть, рассказываем далее.

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Как женщина изображала из себя императрицу

Сандра Николь Мартинес, которая называла себя "Ее королевское высочество" или "Ее императорское высочество", стала завсегдатаем эксклюзивных вечеринок и светских мероприятий в столице Италии после того, как несколько лет назад ее туда привела итальянская светская львица Гуя Соспизио.

Никто не ставил под сомнение ее утверждение о том, что она является императрицей королевского дома Глодени со штаб-квартирой в Бейруте, что в Ливане, хотя простой поиск в Google показал, что Глодени на самом деле является городом в Молдове. В конце концов мошенничество Мартинес было разоблачено совершенно случайно.

Падение фальшивой императрицы началось в марте 2024 года, когда внезапно обвалилась стена в районе Трастевере в Риме, повредив несколько автомобилей. Среди них была машина, которой управляла Сандра Николь Мартинес. Следователи, работавшие на месте происшествия, обнаружили, что машина имела просроченные номерные знаки, не имела регистрации и страхования.

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Очевидно, это вызвало некоторые вопросы, и дальнейшее расследование выявило еще больше несоответствий в отношении транспортных средств Мартинес. Например, номерной знак ее другой машины принадлежал грузовику в Германии и имел сотни непогашенных штрафов на общую сумму около 2600 евро.

Полиция также узнала, что так называемая императрица Голдени ездила и парковала свои роскошные автомобили историческим центром Рима, игнорируя камеры, поскольку знала, что автоматически сформированные штрафы выписываются не на ее имя. Теперь ей грозит штраф в размере до 100 000 евро за управление транспортными средствами без лицензии с поддельными номерными знаками.

Что касается ее королевского титула, то императорский дом Глодени, вероятно, был зарегистрирован в Бейруте в феврале этого года, но ни одна действительно королевская семья к нему отношения не имеет.

Однако Сандра Николь Мартинес делала все возможное, чтобы доказать обратное, общаясь с настоящей “голубой кровью” на эксклюзивных вечеринках и мероприятиях, а затем публикуя гламурные фотографии и видео в своем аккаунте в инстаграм. Она позировала с настоящими королевскими особами, политиками, бизнесменами и католическими священнослужителями, никто из которых ничего не подозревал.