Женщина, длина волос которой составляет более 2 метров, раскрыла секреты ухода за ними

Длинные волосы – это мечта многих женщин. Однако некоторым ее удается воплотить более чем это можно было ожидать.

В чем секреты роста волос и ухода за ними женщины с одними из самых длинных прядей в мире Смиты Шривастава, рассказываем дальше.

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Кто такая Смита Шривастава

В ноябре прошлого года 46-летняя жительница Индии Смита Шривастава попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос в мире. Женщина имеет косы длиной в 236,22 сантиметра и начала отращивать свои пряди с 14 лет.

Хотя ее рекорд в этом году побила 35-летняя Алия Насирова, родом из Украины, длина волос которой составляет 257,33 сантиметра при росте 165 сантиметров, Смита все равно остается довольно известной.

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Волосы женщины такие длинные, что тянутся за ней по земле, как вуаль, и часто застревают под ногами. Поэтому индианка преимущественно собирает свои пряди в пучок или заплетает косы, но даже с такими скромными прическами она сталкивается с восхищенными и удивленными взглядами.

Люди не могут поверить, что можно иметь такие длинные волосы. Они подходят ко мне, касаются моих волос, фотографируются, делают селфи со мной и часто спрашивают о продуктах, которые я использую, чтобы держать волосы в хорошем состоянии,

– делится Смита.

По этому поводу у нее действительно есть несколько секретов и правил ухода за удивительно длинными волосами.

Как выглядит обладательница рекордных волос: смотрите фото

Осторожное распутывание

Смита обычно моет голову дважды в неделю. Весь процесс – от мытья до сушки, расчесывания волос и укладки – может длиться до трех часов. Только чтобы помыть голову, ей нужно от 30 до 45 минут.

Затем она вытирает пряди полотенцем, прежде чем приступить к тяжелому процессу распутывания – это она делает без всякой щетки. Руками женщина разбирает узлы на своих прядях.

Чтобы это было удобнее делать, рекордсменка расстилает простыню и становится на кровать, а затем собирает локоны, которые обламываются или выпадают. После длительного распутывания она скручивает волосы в пучок или заплетает их в косу.

Как Смита ухаживает за волосами: смотрите видео

Натуральные продукты для ухода

Смита придерживается естественного ухода за волосами, избегая искусственных шампуней и кондиционеров.

Вместо этого для мытья волос она использует такие ингредиенты, как индийская мыльная ягода, шикакай (плод индийской акации, который называют "плодом волос", потому что его порошок с давних времен используют в уходе за прядями), индийский крыжовник, яйцо и алоэ.

Нетрадиционный секрет роста волос

Секретное средство Смиты для роста волос – это лук. По словам рекордсменки, она может помочь ускорить рост волос и предотвратить выпадение, делая пряди гуще и длиннее.

Женщина делает луковичные маски. Для этого она измельчает две луковицы в блендере, процеживает сок и наносит его на свои пряди. Оставляет лук на волосах она 30 – 45 минут, а затем смывает.

Смита советует использовать средство раз в неделю или каждые 15 дней. Она говорит, что это нетрадиционное средство сделало ее локоны шелковистыми и блестящими.

В чем секрет роста волос женщины: смотрите видео

Правильная диета

Смита делится, что диета также важна для роста волос. Первое, что она рекомендует: употреблять достаточное количество белка и получать много витаминов из того, что вы едите.

Овощи и фрукты также являются ключевыми для здоровых волос, добавляет она.

Масла для защиты от ломкости

Женщина говорит, что смазывает волосы кокосовым маслом, чтобы защитить их от ломкости. По словам Смиты, миндальное масло также хорошо работает и способствует росту волос.

Прохладная вода

Последний совет Смиты предусматривает снижение температуры воды для мытья головы. Она рекомендует избегать использования горячей воды, поскольку та может повредить пряди. Вместо этого лучше пользоваться холодной или теплой водой.