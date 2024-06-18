Женщина, покрытая татуировками, на работе выглядит совсем иначе: в чем ее секрет

Британка Крисси Нил имеет большое количество татуировок, но в рабочей среде совсем их не демонстрирует.

Как женщина скрывает рисунки на своем теле и почему она выбирает это делать, рассказывает Lady 24.

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Как женщина скрывает свои татуировки

Британка Крисси Нил потратила 12 000 фунтов (более 612 тысяч гривен), чтобы покрыть около 60% своего тела татуировками. Но если встретить ее на работе, это просто невозможно заметить – женщина выглядит совершенно иначе.

Об увлечении британки рисунками на теле взамен можно узнать из ее соцсетей. Там она активно показывает татуировки и то, как она их скрывает для работы с помощью одежды.

Я впервые начала покрывать свои татуировки из уважения к моим коллегам и для работы с продажами. Но главная моя причина – профессионализм. Я выгляжу более умной, профессиональной и формальной, а показ моих татуировок в поле, где доминируют мужчины, может стать препятствием, которому я не хочу подвергаться,

– делилась Крисси в интервью The Mirror.

Недавно она сменила работу и теперь работает в коммерческом развитии проектов, но привычку прикрывать татуировки не покинула.

Как женщина скрывает свои тату: смотрите видео

В своем новом видео британка показала, как готовится к первому рабочему дню и скрывает рисунки на теле.

Для ответственного дня Крисси выбрала длинную светлую юбку, бежевый свитер и коричневый кожаный жакет. Женщина дополнила образ коричневой обувью, поясом, небольшими украшениями и сумкой.

В результате у нее получился довольно стильный формальный образ, за которым совершенно невозможно разглядеть татуировки.

В комментариях подписчики британки положительно отреагировали на ее выбор одежды. Многие выражали восхищение стилем женщины, но также были и те, кто сочувствовал, что ей до сих пор приходится скрывать свои татуировки.