"Самая горячая бывшая в истории": женщина потратила на вечеринку по случаю развода 30 000 долларов

Американка Сабрина Филипп развелась с мужем после почти трех лет брака и отпраздновала это вечеринкой за 30 000 долларов.

Почему женщина решила отмечать развод, какой была история ее отношений и как прошла грандиозная вечеринка, рассказываем дальше.

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Как женщина отпраздновала свой развод

Американская блогер Сабрина Филипп развелась с мужем после почти трех лет брака. Она отпраздновала это событие, устроив вечеринку за 30 000 долларов для 18 членов семьи и друзей. Во время празднования женщина даже использовал рогатку, чтобы выстрелить в океан свое обручальное кольцо.

Я не ожидала, что это будет настолько эмоционально, но кульминацией моей вечеринки по случаю развода стало то, что я взяла рогатку и бросила обручальное кольцо в океан. Моя жизнь как замужней женщины закончилась. Началось следующее приключение,

– поделилась Сабрина.

Она познакомилась со своим бывшим мужем на Бали в июне 2017 года. Тогда девушка была 23-летней выпускницей университета, а ее избраннику – австралийцу, путешествовавшему, должно было исполниться 29.

Он был моим первым серьезным парнем – точно единственным, с кем я жила. Мы прекрасно провели время, исследуя Бали, а потом Европу. Через пару лет мы переехали в Шотландию,

– вспоминает Сабрина.

Как женщина отпраздновала развод: смотрите видео

Девушка довольно быстро сказала "да" мужу, когда он сделал предложение в январе 2020 года. Пара планировала свадьбу на Бали в июле 2021 года, однако из-за пандемии это пришлось отложить и они поженились в Дании в августе 2020 года.

Мы поселились в Эдинбурге, где я руководила компанией по бизнес-коучингу. Мы завели двух собак – Бонни и Клайда – и думали о создании семьи. Но за кадром были проблемы, например то, что он декларировал свою любовь, а потом игнорировал меня. У нас была терапия для пар,

– говорит блогер.

В результате ее муж перестал посещать терапию. Она продолжила занятия сама, но ссоры не прекращались. В конце концов пара разошлась летом 2023 года.

Это было чрезвычайно травматично. Я чувствовала себя эмоционально потерянной. Потом была драма с финансами. К счастью, он не возражал, чтобы я забрала наших домашних животных,

– рассказывает американка.

Женщина начала делиться подробностями разрыва в своем блоге и это вызвало много реакций. Большое количество женщин комментировала посты Сабрины, писала ее сообщения и просила совета.

Как выглядела вечеринка по случаю развода: смотрите фото

Между тем сама она сосредоточилась на здоровье и самочувствии. Женщина даже сделал ботокс и несколько пластических операций.

Мы с друзьями в шутку придумали фразу "самая горячая бывшая жена в истории". Это была одна из причин, почему я решил отпраздновать свою новую роль. Я хотела бросить вызов негативу вокруг развода. Многие воспринимают это как провал. Если ваш брак распался, это не значит, что он потерпел крах, или вам следует об этом сожалеть. Мы живем нашу жизнь разделами. Это нормально, если один раздел – это брак, а следующий – снова самостоятельный,

– считает Сабрина.

Свой развод она отпраздновала в апреле в родном городе Майами, как раз перед 30-летием. Восемнадцать человек прилетели из Канады, Калифорнии, Техаса, Северной Каролины и со всей Флориды для этого события. Все они по просьбе Сабрины были в черном, чтобы отметить похороны ее брака.

Мы начали со съемки в нижнем белье с моими подругами. Я позировала в кружевном белье со своим тортом на развод в форме черного сердца. Это было замечательно,

– делится женщина.

Далее она с гостями имела роскошный ужин в ресторане на берегу, а напоследок вечера выбросила свое обручальное кольцо от Cartier, стоившее 1000 долларов, с помощью рогатки в океан.