Секрети краси від Мерилін Монро: 8 речей, які варто знати кожній

Роки йдуть, але Мерилін Монро була, досі залишається і напевно не переставатиме вважатися іконою краси.

У чому секрет зірки та як їй вдавалося виглядати максимально гламурно, вишукано, але не втрачати власний стиль та природну вроду, розповідаємо далі.

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Подалі від сонця

Забудьте про бронзери та штучну засмагу, якщо хочете бути схожою на Монро.

Я особисто проти інтенсивної засмаги, тому що мені подобається відчувати себе блондинкою повністю,

– пояснювала Мерилін, чому вона трималася подалі від сонця, попри те, що це було модно.

Специфічний відтінок блонда

Якщо ви коли-небудь замислювалися, який відтінок волосся мала знаменита акторка, у кріслі перукарів вона просила зробити пасма у кольорі "білих наволочок".

За словами письменниці Памели Кео, Монро освітлювала волосся кожні три тижні, а щоб не мити його занадто часто, бо це могло вплинути на колір, використовувала імпровізований сухий шампунь – присипку від Johnson's Baby Powder.

Витончений трюк для пухких губ

Хочете створити повні, пухкі губи, якими Мерилін була так відома? Тут усе не так просто. Її візажист застосовував до п’яти різних червоних відтінків – темніші червоні зовні та світліші всередині, щоб створити ілюзію об’єму та пухкості.

Червона помада Мерилін Монро: дивіться фото

Важливість сну

Мерилін Монро – це жінка, яка насолоджувалася своїм сном. Вона спала від 5 до 10 годин на широкому односпальному ліжку.

Неділя – це мій єдиний день повного дозвілля. Іноді мені потрібно дві години, щоб прокинутися, насолоджуючись кожною хвилиною сонливості,

– ділилась вона в інтерв’ю.

Парфуми та крижана ванна

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Відомо, що Мерилін Монро не носила одягу для сну, заявляючи, що піжами та "моторошні нічні сорочки" заважають їй спати. Натомість найкращим одягом для ночі вона вважала п’ять крапель парфумів Chanel No.5, які зірка додавала у свою крижану ванну. Акторка робила цю процедуру, щоб зберегти шкіру пружною та підтягнутою.

Мерилін Монро цінувала сон: дивіться фото

Регулярний догляд за шкірою

Мерилін Монро регулярно відвідувала угорського дерматолога Ерно Ласло. Зауваживши, що знаменитість страждає від сухості шкіри (за чутками, вона нав’язливо мила обличчя до п’яти разів на день, щоб запобігти висипанням), лікар призначив актрисі суворий догляд за шкірою, який відрізнявся залежно від часу доби та обставин.

Вечірній догляд за шкірою у Мерилін розпочався з очищення, потім вона застосувала крем і лосьйон.

Незвичний секрет сяйва

Голлівудська зірка мала власний секрет сяючої шкіри. Вона наносила шари вазеліну під тональний крем, щоб допомогти обличчю вловлювати світло. Мерилін також була прихильницею холодних кремів та інших культових продуктів свого часу і навіть оливкової олії, яку вона наносила на шкіру, щоб компенсувати сухість.

Мерилін Монро любила Chanel No.5: дивіться фото

Прості вправи для підтримки фігури

Я терпіти не могла фізичні вправи, якщо мені доводилося відчувати, що це регулюють,

– розповідала Монро.

Замість цього вона насолоджувалася простою процедурою для зміцнення бюста, яка передбачала підйом двох п’ятифунтових гир (трохи більше 2 кілограмів) над головою 15 разів. Щоранку вона робила це біля ліжка, доки не втомилася.