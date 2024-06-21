"Королева сердець" й ікона вишуканості: 8 правил краси принцеси Діани

Принцеса Діана була неймовірно гарною й надзвичайно доброю, через що її називали "королевою сердець". Леді Ді від природи була наділена ефектною зовнішністю, однак мала й кілька козирів у рукаві для приголомшливого вигляду.

Так, принцеса Діана однією з небагатьох усвідомлювала, як зачіска та макіяж можуть змінити людину. Які ще правила краси існували в її щоденному догляді – читайте далі.

Цікаво Ікона сучасності: 7 секретів догляду за шкірою від Анджеліни Джолі

Багатоетапний догляд за шкірою

Хоча принцеса Діана від природи мала гарну шкіру без недоліків, однак дотримувалася правильного та багатоетапного догляду. Так, "королева людських сердець" ніколи не нехтувала цим, тому правильно очищувала шкіру, тонізувала, зволожувала та обов'язково наносила сироватки й SPF-захист.

Здоровий сон

Недарма кажуть, що через поганий сон можуть з'являтися проблеми. Так вважала й принцеса Діана, тому завжди намагалася дотримуватися режиму, щоб мати здоровий сон, адже це впливає на стан шкіри та кровообіг.

Міра у всьому

Як розповідають у біографіях "королеви людських сердець", леді Ді завжди все робила в міру. Принцеса майже не вживала алкоголь, не палила й завжди працювала в міру, не виснажуючи себе.

Фірмовий макіяж

Принцеса Діана мала фірмовий макіяж, який завжди вигідно підкреслював її риси обличчя. Так, вона спочатку зволожувала обличчя, потім наносила тональний крем, який точно відповідав її тону шкіри. Після цього леді Ді наносила консилер, щоб підтягнути зону навколо очей.

Туш також була обов'язковим елементом, а що стосується губної помади, то принцеса обирала різні відтінки, відштовхуючись від настрою та емоційного стану.



Правила краси принцеси Діани / Фото Getty Images

Підводка для очей

"Королева людських сердець" обожнювала підводку для очей. Дуже часто принцеса обирала синю підводку в колір очей.

Правильне нанесення туші

Візажистка принцеси Мері Грінвелл розповідала, що особливістю погляду леді Ді також було правильне нанесення туші. Так, її варто наносити від коренів і до кінчиків, ретельно профарбовуючи всю довжину.

Не виходила з дому без парфумів

Принцеса Діана ніколи не виходила з дому без парфумів. Вона вважала, що аромат – це останній штрих краси жінки, тому постійно користувалася улюбленими парфумами.

Експерименти з волоссям

Всі пам'ятають принцесу Діану з коротким волоссям. Однак, навіть з такою довжиною вона намагалася експериментувати. Так, у 1990 році на знімальному майданчику з Vogue і фотографом Патріком Демаршельє леді Ді попросила перукаря Сема МакНайта зробити неймовірне – відрізати їй все волосся.