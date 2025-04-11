Як одягнутися на Великдень до церкви: красиве вбрання, яке вам сподобається

У неділю, 20 квітня, християни будуть відзначати велике свято – Воскресіння Христове. На Великдень заведено йти до церкви у святковому вбранні, тож далі розповімо, що саме можна одягнути в цей день.

У святкові дні до храму завжди одягають урочистий одяг у світлому кольорі, пише 24 Канал. На Великдень важливо мати ошатний вигляд, тому скеруємо вас кількома пунктами, які допоможуть отримати красивий аутфіт.

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Світлі відтінки речей

У велике релігійне свято радимо відкласти темні кольори й обрати для себе вбрання в ніжних тонах. Це можуть бути світлі блузи, сорочки чи сукні. Дуже символічним є білий колір, який означає чистоту та святість.

Вбрання для жінок

Жінки можуть обрати на Великдень вишиванки білого кольору, сукні, штанні костюми чи стилізувати зі спідницями вишукані сорочки.

Біла сорочка є універсальною базовою річчю гардероба, яку можна комбінувати з різним одягом. З чим носити білу сорочку – розповіли у нашому матеріалі.

У таке світле свято краще обирати вбрання без зайвих леліток та вирізів. Воно має бути лаконічним, скромним та елегантним.

Одяг для чоловіків

До церкви чоловікам рекомендовано обирати класику – світлу сорочку з костюмом класичного крою. На Великдень не повинно бути холодно, однак сорочку можна замінити на теплий светр. Важливо лише, щоб він був у світлих тонах та без малюнків. Якщо ж на Пасху хочеться мати святковий вигляд, тоді радимо одягнути красиву вишиванку.

Взуття та головні убори

Жінки можуть приміряти трендові лофери, слінгбеки на маленьких підборах чи туфлі-човники. Тут вже треба більше звертати увагу на комфорт, але від кросівок радимо відмовитися.

Щодо головного убору, то пальто можна довершити красивим беретом чи капелюхом. Якщо ж є можливість одягнути до церкви хустку, тоді рекомендуємо обрати для себе варіант у світлому кольорі.

Аксесуари

Жоден образ не буде довершеним без аксесуарів, тому радимо приміряти мінімалістичні сережки, стримане кольє та браслет. Прикраси повинні бути елегантними й довершувати аутфіт.

Загалом правил щодо того, що саме одягнути в церкву немає, але пам’ятайте, що вбрання має бути скромним. Завдяки правильно підібраним елементам гардероба, вдасться підтримати дух свята через свій зовнішній вигляд.