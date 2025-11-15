Парфуми будуть триматися увесь день: 5 способів продовжити їхню стійкість
Часто деякі аромати мають такий неймовірний шлейф, що їх важко забути. Деякі ж парфуми довго тримаються на тілі. Увесь секрет не в самому ароматі, а кількох трюках, які дозволяють запаху довго зберігатися.
Для багатьох з нас парфуми є проявом індивідуальності, тому хочеться, щоб ми якомога довше ними пахнули, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Продовжити аромат можна досить легко.
Що зробити, щоб парфуми довго пахнули?
Наносьте на правильні ділянки тіла
Теплі ділянки тіла – справжні радіатори аромату. Аромат потрібно наносити на руки, шию, зону за вухами та внутрішню сторону ліктів. Не варто носити на зап’ястя й терти, бо таким чином можна зруйнувати найтонші верхні нотки.
Підготуйте шкіру
Суха шкіра – не найкраще місце для аромату. Перед нанесенням скористайтеся кремом для тіла, який створить зволожений шар, на який парфум зможе краще вчепитися. Вазелін може стати справжнім фіксатором, оскільки аромат буде випаровуватися повільніше.
Наносьте аромат на зволожену шкіру / Фото Freepik
Нашаруйте аромати
Скористайтеся парфумованим гелем для душу чи лосьйоном. Спочатку нанесіть їх на шкіру, а тоді вже парфуми. Таким чином аромат буде стійкішим.
Не забувайте про одяг
Парфуми чудово прилипають до тканини, тому можете обережно розпилити аромат на одяг чи волосся. Під час руху запах почне відкриватися, створюючи легкий шлейф.
Тримайте підсилювач у сумці
Щоб пахнути увесь день та не втрачати аромат, його треба оновлювати впродовж всього дня. Придбайте для себе мініверсію флакону чи спрей. Якщо наносити порцію кожних 6 годин, то аромат залишиться живим.
Видання In Journal розповіло про кілька ароматів, які обирає для себе багата жінка. До списку парфумів зі смаком до розкоші, входять аромати із запахом мигдалю, такі як Parfums De Marly – Valaya Exclusif та Prada – Infusion d'Amande. Аромати, як Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude та Marc Jacobs – Perfect, поєднують мигдаль з іншими нотами, створюючи вишукані та статусні композиції.
Які є найдорожчі парфуми у світі?
Le Monde Sur Mesure від Morreale Paris продали за 1,8 мільйони доларів, флакон прикрашений 2 кілограмами золота та 1000 діамантами.
Shumukh від The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel коштує 1,3 мільйони доларів, флакон оздоблений 3571 діамантом, 2 кілограмами золота та 6 кілограмами срібла.
