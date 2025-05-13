Який одяг взяти з собою у відпустку: знадобиться 5 речей

На відпочинок ми завжди обираємо пляжні речі, особливо тоді, коли збираємося на море. Літній одяг під час відпустки може бути не лише пляжним. Цілком підійде й повсякденний стиль, а також універсальні речі.

Для того, щоб не везти з собою занадто багато речей, пропонуємо переглянути список вбрання, яке знадобиться у відпустці та стане гарною основою для створення красивих образів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Сорочка оверсайз

Таку сорочку можна легко покласти в солом’яну сумку й одягнути, коли буде прохолодно. У сорочці XXL ви будете почувати себе затишно та розслаблено.

Сукня максі

Довге плаття має ідеальний вигляд й чимало переваг, бо його можна одягнути за секунду й вирушити на пляж, а ввечері одягнути босоніжки з прикрасами й піти в ресторан.

Довга спідниця

Спідницю на літо можете обирати будь-яку – трикотажну, в’язану, гачком чи лляну. Ця річ є обов’язковим елементом базового літнього гардероба. Поєднуйте спідницю з топом, блузою та сандалями у повсякденні дні й з босоніжками – у святкові.

Вільні штани

Дуже зручно у відпустці носити штани вільного крою, які є символом невимушеності й сучасної елегантності. Такі штани є практичними й легкими та будуть непомітними у валізі й зовсім не відчуватимуться на тілі в теплі дні. Обирайте для себе лляні, бавовняні й мереживні штани.

Довга обтисла сукня

Таку сукню варто мати всім на відпочинку. Обстисле й вишукане плаття вигідно підкреслить вигини тіла й чудово підійде для вечірніх прогулянок.

До слова! Нещодавно ми розповіли про штани, які стали популярними завдяки своїй універсальності та здатності поєднуватися з різними стилями, включаючи офіційно-діловий.