Грандіозне повернення: у Нью-Йорку вперше за 5 років пройшло шоу Victoria's Secret

Легендарне шоу Victoria's Secret знову повернулося. Моделі вперше вийшли на подіум у Нью-Йорку після 5-річної перерви. У вівторок, 15 жовтня, участь у грандіозному показі взяли знамениті манекенниці, які й раніше були "ангелами" білизняного бренду.

Вражаючі покази Victoria's Secret проходили з 1995 по 2018 рік, пише Lady 24. Згодом низка скандалів, ребрендинг та коронавірус завадили появі шоу, втім через 5 років моделі знову одягнули розкішні крила й продемонстрували бездоганну білизну та купальники.

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Як пройшло шоу Victoria's Secret

Шоу відкрила тайська співачка Lisa, а на подіум першою вийшла й відкрила легендарне шоу модель Джіджі Хадід. Вона позувала у рожевому спальному комплекті з шовку, образ якого доповнювали ефектні босоніжки та розкішні, величезні крила рожевого кольору. Зірка подіумів позувала з розпущеним волоссям та масивними сережками-кільцями.

Джіджі Хадід відкрила показ Victoria's Secret

У шоу участь також взяла її сестра Белла Хадід, яка пройшлася подіумом у червоному комплекті білизни, який доповнили червоні босоніжки та габаритна шуба червоного кольору з градієнтом та шлейфом.

Белла Хадід на шоу Victoria's Secret

У розкішному образі дефілювала нідердандська супермодель Даутцен Крус, бразильська супермодель Адріана Ліма та Алессандра Амбросіо, угорська модель Барбара Палвін, південноафриканська модель Кендіс Сванепул. Вперше в історії на шоу з’явилися Кейт Мосс та Карла Бруні. Завершила показ Тайра Бенкс у корсеті, лосинах та довгій чорній накидці.

Як виглядало шоу Victoria's Secret 2024

Нове шоу вийшло таким, яким всі його люблять – з гламуром, веселощами, крилами та розвагами. Вбрання моделей було витримано в естетиці бренду – з бахромою, блискітками, лелітками, блискучим камінням та бісером.



Кейт Мосс на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Джіджі Хадід на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Алессандра Амбросіо на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Ліла Мосс на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Барбара Палвін на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images

У 2018 році показ мод з "ангелами" отримав найнижчі рейтинги за всю свою історію, а також багато негативних відгуків. Тоді у Victoria's Secret вирішили переосмислити концепцію шоу.

Згодом у 2019 році компанія заявила про скасування щорічного показу мод. Цього ж року білизняний бренд з розмахом повернув своє шоу.