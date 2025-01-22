Як купити штани без примірки: 3 способи, які визначать, що вони вам підходять

Не завжди у магазинах є час на примірку штанів. Інколи у нас самих є обмаль часу, а інколи черга буває дуже велика, тож не хочеться в ній стояти занадто довго. Придбати штани можна не лише за правильним розміром, який ви носите, але й додатково перевірити за допомогою кількох методів.

Цими способами користуються чимало людей, тому можете не переживати, що вони вам не підійдуть, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Просто знайдіть в магазині свій розмір й переконайтеся, що вони точно на вас добре сядуть.

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Як купити штани без примірки

Перший варіант. Зажміть руку в кулак та вставте у штани. Якщо рука заходить добре, нічого не висить й не тисне – тоді це ваш розмір.

Другий варіант. Обгорніть штани навколо шиї й з’єднайте їх. Досить цікавий факт, але цей лайфхак відповідає розміру талії. Якщо все добре зійшлося, тоді штани вам підходять. Якщо ж вам важко їх з’єднати до кінця, або залишається забагато тканини, тоді вони є замалими, чи завеликими.

Третій варіант. Щоб зрозуміти, що ви обрали правильну довжину – розтягніть штани з двох кінців руками. Таким чином ви зможете зрозуміти, як вони будуть сидіти по нозі та чи не будуть закороткими, або задовгими.

Лайфхак з вибором штанів: дивіться відео

Ці поради є досить простими, оскільки в магазині вам не знадобляться ніякі вимірювальні предмети. А от для замовлення джинсів онлайн зверніть увагу на свій розмір. Не завжди джинси чи штани відповідають тому розміру, що ви носите, тому уважно ознайомтеся з розмірною сіткою бренду, бо в кожної марки вона може бути іншою.

Важливо також врахувати склад джинсів. Якщо вони з бавовни, то тягнутися не будуть, якщо ж у складі є еластан, тоді вони будуть розтягуватися.