Актуальні сорочки на 2025 рік: стилістка показала, що треба купити

Восени наші образи здебільшого складаються з лонгслівів й теплих светрів, та якщо футболки ми таки відкладаємо на другий план, то для стильних виходів нам знадобляться блузи та сорочки. Про останній варіант вбрання розповіла у своєму блозі українська стилістка.

Олена Шевченко ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі актуальними порадами, тож показала, які саме сорочки є актуальними цього сезону та на що саме треба звернути увагу. Усі представлені варіанти будуть також модними у наступному 2025 році.

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Модні сорочки на 2024-2025 рік

Стилістка зазначила, що більшість сорочок є позачасовими, тож будуть служити нам тривалий час.

Сорочка в пастельному кольорі

Олена Шевченко каже, що цього року на піку популярності м’які та ніжні кольори. Вони приємні оку, бо не занадто яскраві, тож чудово вам підійдуть.



Красиві сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Джинсова сорочка

Така сорочка є і буде актуальною. Щоб можна було її модно стилізувати, обирайте вільний та подовжений фасон.



Стильні сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Сорочка нестандартного фасону

Красиві сорочки з об’ємними рукавами, асиметрією чи зміщеним комірцем виглядають доволі красиво. Цікава сорочка додасть образу цікавої родзинки.



Красиві сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Приталена та асиметрична сорочка

Обирайте для себе вільну сорочку з чітко вираженою приталеністю, яка створена за допомогою драпірування чи асиметрії.



Стильні сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Сорочка бохо

Вільна та розслаблена сорочка з об’ємними рукавами найкраще пасує дівчатам, які мають прямокутну фігуру чи грушу й тим фігурам, яких об’єми зосереджено внизу.



Красиві сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Картата сорочка

Попри те, що деякі стилісти кажуть, що картата сорочка вже віджила своє, насправді вона є класикою, тож не може вийти з моди. Особливо красиво такі сорочки поєднуються зі шкіряними куртками.



Стильні сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Стилізуйте сорочки з джинсами, штанами палаццо, короткими чи довгими спідницями. Щодо взуття, то однаково вдало поєднуватимуться сорочки з кросівками, черевиками чи чоботами на підборах. А щоб додати красивої родзинки, доповнюйте образи капелюхами чи беретами.