Актуальні сорочки на 2025 рік: стилістка показала, що треба купити
Джерело:інстаграм Олени Шевченко
Восени наші образи здебільшого складаються з лонгслівів й теплих светрів, та якщо футболки ми таки відкладаємо на другий план, то для стильних виходів нам знадобляться блузи та сорочки. Про останній варіант вбрання розповіла у своєму блозі українська стилістка.
Олена Шевченко ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі актуальними порадами, тож показала, які саме сорочки є актуальними цього сезону та на що саме треба звернути увагу. Усі представлені варіанти будуть також модними у наступному 2025 році.
Читайте також Трендові жакети на осінь 2024: стилістка назвала найпопулярніші фасони
Модні сорочки на 2024-2025 рік
Стилістка зазначила, що більшість сорочок є позачасовими, тож будуть служити нам тривалий час.
Сорочка в пастельному кольорі
Олена Шевченко каже, що цього року на піку популярності м’які та ніжні кольори. Вони приємні оку, бо не занадто яскраві, тож чудово вам підійдуть.
Красиві сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Джинсова сорочка
Така сорочка є і буде актуальною. Щоб можна було її модно стилізувати, обирайте вільний та подовжений фасон.
Стильні сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Сорочка нестандартного фасону
Красиві сорочки з об’ємними рукавами, асиметрією чи зміщеним комірцем виглядають доволі красиво. Цікава сорочка додасть образу цікавої родзинки.
Красиві сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Приталена та асиметрична сорочка
Обирайте для себе вільну сорочку з чітко вираженою приталеністю, яка створена за допомогою драпірування чи асиметрії.
Стильні сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Сорочка бохо
Вільна та розслаблена сорочка з об’ємними рукавами найкраще пасує дівчатам, які мають прямокутну фігуру чи грушу й тим фігурам, яких об’єми зосереджено внизу.
Красиві сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Картата сорочка
Попри те, що деякі стилісти кажуть, що картата сорочка вже віджила своє, насправді вона є класикою, тож не може вийти з моди. Особливо красиво такі сорочки поєднуються зі шкіряними куртками.
Стильні сорочки на 2024-25 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Стилізуйте сорочки з джинсами, штанами палаццо, короткими чи довгими спідницями. Щодо взуття, то однаково вдало поєднуватимуться сорочки з кросівками, черевиками чи чоботами на підборах. А щоб додати красивої родзинки, доповнюйте образи капелюхами чи беретами.