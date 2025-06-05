Які сукні придбати влітку: найкращі варіанти для дівчат

Багато дівчат люблять надихатися образами інстаграм-модниць, тому часто шукають натхнення саме в їхньому вбранні. Спекотна погода нарешті настала, тож час замінити джинси й штани на красиві сукні, надихаючись вибором стильних інфлюенсерок.

З настанням тепла, сукня стає ледь чи не щоденною уніформою для багатьох дівчат, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. У моді цього року чимало романтичних силуетів, повітряних тканин й різноманітних варіантів для комбінацій.

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Стилісти вже розглянули ключові позиції з подіумів та вибрали ті сукні, які будуть найпопулярнішими цього сезону. Окрему увагу приділили й тому, як носять ці сукні відомі модниці та з чим їх стилізують.

Стиль бохо

Сукні чи блузи в стилі бохо є найактуальнішими цього сезону. Повітряні сукні з рюшами гарно виглядають з босоніжками на підборах чи мюлях. Для створення ефектного образу, їх можна довершувати навіть черевиками або чоботами на підборах.

Сукня-сліп

Така сукня вже багато років є улюбленою в гардеробі дівчат й досі не покидає своїх позицій. Плаття в білизняному стилі чудово підходять для міських образів чи вечірніх заходів. Можна обирати плаття з мереживом чи звичайні на бретельках.

Сукня-сорочка

На певний час ми забули про такий фасон плаття, але він знову повернувся в моду. Виглядає сукня-сорочка досить функціонально й чудово доповнить кросівки, сандалі чи будь-яке інше зручне взуття.

Сукня без бретелей

Елегантна сукня ідеально підійде для святкових подій. У літню пору саме плаття-бюстьє стає королевою літнього гардероба, оскільки дівчата стильно поєднують її з аксесуарами та цікавим взуттям.

Пастельні відтінки

Обирайте цього літа пастельні відтінки суконь. Це може бути пудрово-рожевий, небесно-блакитний, ніжний фісташковий, лавандовий чи бананово-жовтий. Плаття в цих кольорах підійдуть для повсякденних та урочистих зустрічей.

До слова, радимо доповнювати красиві сукні сонцезахисними окулярами. Які окуляри будуть в моді цього літа – читайте на сайті 24 Каналу.